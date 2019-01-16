貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！　黃博健被黑道綁架…她大哭求放人

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「貴婦奈奈」（蘇陳端）與丈夫黃博健、公公黃立雄捲款10億逃往加拿大，台灣和加國沒有引渡條約，要將他們抓回台灣恐怕有難度。不過她被爆出和黃博健其實根本沒有結婚，原因都是出在公婆對她這個媳婦非常不滿意，讓這段20年的感情沒有完整名分，直到後來黃博健因為賠了3億被黑衣人綁架，她勇敢出面交涉救回老公，才讓婆婆點頭他們在加拿大結婚。

據《周刊王》報導，貴婦奈奈和老公變成逃命鴛鴦，但被挖出她3年前的訪問內容，坦言兩人只有在加拿大結婚，在台灣法律上並不是夫妻關係，直言自己很喜歡「裸婚」一詞，沒有婚紗沒有婚禮，甚至連證書都可以不要，「因為兩個人的心是否相愛，是無法用任何東西去證明的。」

▲貴婦奈奈與丈夫黃博健。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）



雖說如此，但有消息指出，兩人在台灣無法結婚的原因是出在黃博健父母身上，黃家父母觀念傳統，認為這樁婚姻不只「女大男小」，年齡差距又剛好符合「差6歲會相剋」的命理說法，貴婦奈奈才始終無法嫁入黃家。

據債主透露，黃博健因為投入地下期貨，整整慘賠3億元，曾被一票黑衣人抓走，帶到山上軟禁了3天，貴婦奈奈為了救他，3天裡不斷哭求黑衣人先放人，他們才有辦法籌錢還債，更以自己是名人為由，承諾不可能有辦法逃跑，才終於救回黃博健，也因此讓黃母深受感動，同意他們在加拿大完婚。

▲貴婦奈奈。（圖／翻攝自貴婦奈奈臉書）

債主直言，這3億很有可能就是壓垮黃博健和貴婦奈奈的最後一根稻草，也沒人料到黃博健一被放出來，兩人就迅速潛逃出境。外界傳聞被害人已懸賞黑幫跨海找人，調查局將3人提列為「追緝外逃要犯」，並祭出檢舉獎金，一人25萬元，依調查局規定，不管國人或外國人，在通緝時效25年內提供線索緝獲3人歸案，就有機會領取最高75萬元獎金。