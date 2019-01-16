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「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！　男方視角全程直播…對手爆是渣前夫

娛樂中心／綜合報導

網路紅人陳香菱（Mandi）被封為「台中李毓芬」、「最性感救護員」，36H的好身材讓她擁有高人氣，近日她被爆開直播「真槍實彈」，對象疑是前夫Manson。其實兩人2016年結婚，還曾上過《大學生了沒》談論小爸媽話題，Manson更自爆她慾望強，曾在24小時內做了10次，怎料2018年她控訴男方軟爛，騙了她200萬元，才讓離婚一事曝光。

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▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱臉書、翻攝自YouTube／18歲不睡）

▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱臉書）

陳香菱21歲帶球結婚，2016年才結婚4個月就上《大學生了沒》，和老公Manson分享懷孕過程，Manson當時表示，因為自己大她8歲，本來就想要有小孩，知道她懷孕後相當開心，但因為兩人一開始不知道懷孕，還一起衝浪跑夜店，讓Manson一度擔心會影響胎兒。

▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱臉書、翻攝自YouTube／18歲不睡）

▲陳香菱和老公曾經一起上過節目。（圖／翻攝自YouTube／18歲不睡）

Manson表示，陳香菱懷孕後EQ變低，容易因為小事發怒，且性慾也大幅降低，他自爆兩人曾在24小時內做了10次，當時引來其他人狂虧。Manson在螢幕前十足好爸爸、好老公形象，陳香菱2018年卻在爆料公社自爆嫁給軟爛男，憤而離婚，才讓兩人的婚姻關係曝了光。

陳香菱當時指控，生小孩坐月子的錢都是自己出，Manson不只要她幫忙還高中學貸，連帶妹去唱歌也要她付錢，酒駕被抓也是她付了20萬去保人，甚至還偷拿她的信用卡盜刷，2年就讓她損失200萬元，除了夫妻關係破裂，就連婆婆都因為帶小孩費用而鬧得不愉快，離婚後因為孩子歸男方，還要她支付贍養費，讓她氣得公開對方惡行。

▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱臉書、翻攝自YouTube／18歲不睡）

▲陳香菱。（圖／翻攝自陳香菱臉書）

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