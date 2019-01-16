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王傳一變惡鄰！　2罪狀起底…遭列入「億萬豪宅黑名單」

▲王傳一變惡鄰（圖／鏡週刊提供）

▲王傳一閃婚、閃播種蠍女老婆林筱薇後，據讀者爆料，他們搬進位於新竹的億元級豪宅，但因家裡經常開趴，進而成為社區居民眼中的問題家庭。

圖文／鏡週刊

2017年5月，本刊率先披露王傳一跟孫鵬的「緋聞小三」林筱薇約會，而且已經到了雙方家長見證的地步。不過當時王傳一拒給名分，還撇他們「目前就是很好的朋友兼球友」。不過2017年11月他們先有後婚，狠狠打臉自己。

▲王傳一變惡鄰（圖／鏡週刊提供）

▲本刊早在2017年就率先披露王傳一跟林筱薇的戀情，但當時他說只是球友兼朋友，結果根本已經交往許久。

當時這對組合很令外界驚豔，尤其偶像男星竟跟狄鶯情敵決定走入家庭並且互相廝守。閃電結婚生女之後，最近已經出事，熱心民眾向本刊提供證據，爆料王傳一搬進豪宅，但因家裡經常開趴，進而成為社區居民眼中的問題家庭。

▲王傳一變惡鄰（圖／鏡週刊提供）

▲王傳一豪宅（圖／翻攝自樹花園官網）

▲王傳一變惡鄰（圖／鏡週刊提供）

▲王傳一豪宅（圖／翻攝自樹花園官網）

該名民眾跟王傳一住在同一社區，代表住戶們吐露隱忍已久的怨氣，她向本刊詳述王家一家的惡行惡狀。首先，他家經常開趴，而且鬧到三更半夜，聲音吵到大家都很受不了。

開趴之外，菸味也非常擾人，酒瓶、菸蒂等等趴後也不收拾，甚至隨地亂丟，破壞社區安寧及住居環境。該名居民代表憤而說出：「令人難以忍受！」同時並稱王家是大家「頭痛的黑名單」。

▲王傳一變惡鄰（圖／鏡週刊提供）

▲王傳一的父親是皮膚科名醫，兩人感情很好。（東方IC）

為此，「若餘山管理委員會」開會，並貼出公告，本刊透過管道入手該張證據，其中兩條條文，看來就是針對王家，其一，「本社區各公共空間，約定專用露台及專有部分的陽台全面禁菸」，同意有39票，不同意有零票，決議通過。

▲王傳一變惡鄰（圖／鏡週刊提供）

▲本刊透過管道拿到王傳一所住社區的公告，上頭寫著禁菸、禁止噪音等等條款，都是針對他家而來。（讀者提供）

其二，「所有音量應控制在不影響他人原則之下，在晚上10點以後請勿喧嘩（包含室內、陽台、露台），如已妨礙他人，可依相關法令及住戶規約規定處罰之。」對照讀者爆料內容，也是完全吻合，難怪兩條條文被稱「王傳一條款」。

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