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《玩很大》認了「放水KID」！　3次道歉還原真相：接受黑隊任何請求

記者田暐瑋／綜合報導

《綜藝玩很大》開播4年多來累積眾多忠實粉絲，藝人們卯足全力玩遊戲成了節目看點，不過卻有網友抓包香港行的「保齡球關卡」有偏心嫌疑，KID和小鬼隊的保齡球擺放距離不同，怒轟節目：「想逼走小鬼！」製作單位15日下午發表聲明道歉，坦承有替黃隊降低難度，卻來不及替黑隊調整，表示：「無條件接受任何黑隊提出的請求。」

香港之戰中，因為坤達和小鬼再度對戰，引起外界關注，其中的保齡球關卡卻被網友發現問題，最開始挑戰時，球瓶是靠著牆放，每一個球瓶底下都有類似紙板的東西固定，離選手大約有4、5個步伐的距離，小鬼和KID持續挑戰失敗，但鏡頭一轉換，KID隊的球瓶竟然往前擺了，大約只剩2個成人步伐的距離而已，球瓶底下的紙板消失，且每個球瓶都緊貼在一起，難度大幅降低。

▲▼網友批評《玩很大》。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大、《綜藝玩很大》臉書）

▲KID和坤達同隊對決小鬼。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大、《綜藝玩很大》臉書）

網友看到這一幕傻眼，「可以這樣的？是真的想逼走小鬼讓坤達來當小隊長嗎？！？」另外網友也痛批：「怎麼可以偏心那麼明顯。」對此，製作單位15日發表聲明，解釋當天因為兩隊藝人嚴重卡關，臨時決定取掉穩定字版及調整距離，把難度減低。

▲玩很大。（圖／翻攝自玩很大臉書）

▲玩很大道歉。（圖／翻攝自玩很大臉書）

因為戰況膠著，製作單位先為黃隊拉近球瓶距離放水，怎料黑隊緊接著抵達，在製作單位人手不足的情況下，來不及同時給黑隊「放水」，事後也打給小鬼說明狀況，也向所有藝人道歉，「任何批評紅隊吸收，對不起對不起對不起黑隊，無條件接受任何黑隊提出的請求。」更強調未來會注意海外錄影的人力問題，也請粉絲繼續監督。

▲▼網友批評《玩很大》。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大、《綜藝玩很大》臉書）

▲小鬼和保齡球瓶的距離。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

▲▼網友批評《玩很大》。（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大、《綜藝玩很大》臉書）

▲KID和保齡球瓶的距離明顯較近（圖／翻攝自YouTube／我愛玩很大）

道歉聲明PO出沒多久，許多粉絲紛紛留言發表看法，有人直言「紅隊只會製造關卡，卻不會去解決關卡」、「真心覺得下次紅隊可以先試玩所有的關卡，而不是讓他們一直卡關」，但也有人表示「辛苦你們了，做節目不容易」、「有問題就改，負責的態度」。

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關鍵字

玩很大, 綜藝玩很大, KID, 小鬼

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