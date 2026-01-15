炎亞綸「感情不是永恆不變」　PO文談斷聯鬼鬼：我們是珍惜彼此的

記者王靖淳／綜合報導

女星鬼鬼（吳映潔）和炎亞綸過去曾是演藝圈出了名的好友，不過兩人日前傳出友情生變，今（15）日女方出席活動談及此事時反駁排擠對方一說，並表示現在生活圈都圍繞在小孩身上，身邊圈內好友漸漸變少。為此，炎亞綸稍早也在臉書發聲回應此事了！

▲炎亞綸、鬼鬼傳出友情生變。（圖／翻攝自Facebook）

面對外界的關心與種種傳言，炎亞綸在文章一開頭便表示：「我們都是成熟的人了」，認為在人生旅途中，人與人之間的感情本來就充滿多樣性。他更形容感情「像水一樣時時都在流動著」，強調人際關係的狀態「並不是永恆不變的」，坦然接受友情在不同階段會有不同的樣貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲炎亞綸隔空回應鬼鬼。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸Aaron Yan）

針對與鬼鬼目前的相處模式與友情狀態，炎亞綸在文中也做出解釋。他強調兩人目前都以非常成熟的心態在面對，「我和鬼鬼都很理性的看待現在我們友情正在經歷的事。」炎亞綸更感性地提到，這段友誼的過往累積足夠厚實，才讓他們有足夠的底氣去面對變化，因此他霸氣地表示：「並不會把此刻的狀態定調成負面的，我深信我們都是珍惜彼此的。」