劉書宏爆新戀情！緊摟長髮女「帶新歡見爸媽」經紀人鬆口真實關係

記者黃庠棻／台北報導

男星劉書宏出道將近20年，代表作有《萌學園》系列、《獅子王強大》、《台灣X檔案》等台劇，近期在《拜六禮拜》以及三立八點檔《百味人生》都有精彩演出，而他私底下的感情世界也時常引起網友關注，除了先前與網紅茵聲的一段情之外，還被拍到與女星席惟倫約會，近日又曬出疑似新對象的合照，造成熱議。

▲▼ 《拜六禮拜》媒體茶敘-劉書宏。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉書宏。（圖／記者黃克翔攝）

劉書宏近日在社群網站上發文，祝福母親生日，他感性寫下「美麗的周小姐，生日快樂。媽，謝謝妳包容我的壞脾氣，也謝謝妳把這個家照顧得這麼好，妳在我心中永遠是那個最漂亮、最善良、最有智慧的女人，今晚的我很幸福，因為我愛的人都在。媽，謝謝妳，我愛妳。」

▲劉書宏疑似有了新戀情。（圖／翻攝自劉書宏IG）

▲劉書宏幫媽媽慶生。（圖／翻攝自劉書宏IG）

除了感性的生日文之外，劉書宏身邊的女伴同樣引起關注，他特地用一個小兔子的貼圖把女生的正臉遮起來，但親密摟抱的舉動讓外界猜測是他的新女友，就連前女友茵聲也忍不住現身留言區驚呼「哎喲」，兩人關係更加撲朔迷離。

▲劉書宏疑似有了新戀情。（圖／翻攝自劉書宏IG）

▲劉書宏疑似有了新戀情。（圖／翻攝自劉書宏IG）

對此，劉書宏經紀人透露，照片上的女子確實是他現在正在相處中的對象，不過對方是圈外人，所以對這段關係更加保護，只是「是否為女朋友」還無法把話說死，經紀人僅低調表示「是不是女朋友～還是需要再給書宏一點時間跟他們的空間。畢竟這女生她很優秀，又是圈外人，書宏也想保護她，不想給她有太大的壓力跟關注。」

▲劉書宏疑似有了新戀情。（圖／翻攝自劉書宏IG）

▲劉書宏疑似有了新戀情。（圖／翻攝自劉書宏IG）

