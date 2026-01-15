雅雯罹帕金森氏症對抗病魔！　吐35年演藝心路歷程「很少跟家人吃飯」

記者孟育民／台北報導

《誰來晚餐》本週邀請到金曲獎最佳台語女歌手詹雅雯擔任來賓，她2020年確診帕金森氏症，右邊身體使不上力，但她勇敢對抗病魔，並且成立志工團，被封為「慈善歌后」。她本次是第四度擔任神秘嘉賓，在受訪時便直言，這次對她來說「意義很不一樣」，因為受訪家庭的故事讓她看見更廣闊的人生的層面。

▲詹雅雯擔任《誰來晚餐16》來賓。（圖／公視提供）

節目中，詹雅雯一上桌便感受到受訪家庭中阿嬤的用心，特別在養生湯裡加入剝皮辣椒，因為她記得詹雅雯喜歡吃辣，還強調自己是詹雅雯的鐵粉，還曾特地去中興大學追過她的演唱會。遇到粉絲如此熱情的招待讓詹雅雯開心不已，笑說原本以為自己緊張會沒食慾，但看到這麼豐盛的一桌菜，忍不住直呼「怎麼可以不吃多一點」，立刻胃口大開盡情享用。



熱鬧的餐桌讓詹雅雯突然很感慨，她聊起自己三十五年的歌壇生涯，詹雅雯也說出心底話。她坦言，一個人在外奔波這麼多年，很少能跟爸爸媽媽或家人一起吃飯，因此看到這個家庭能在家裡溫馨共餐，讓她特別感動，「真的都要把握這個當下！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲詹雅雯感觸說出心裡話。（圖／公視提供）

在談到一家人的相處時，詹雅雯強調「緣分」的重要性，她勸兩個年輕人要尊重爸爸的選擇，也要欽佩媽媽的勇氣，同時也提醒小龍要尊重孩子的選擇，「不管他選哪一條，只要不傷害眾生，他想做什麼就讓他去做」。

▲詹雅雯分享心路歷程。（圖／公視提供）



節目尾聲，詹雅雯以旁觀者的角度總結這個家庭帶給她的感受，她認為這是一個「家庭文化的傳承」，從阿公阿嬤到小龍與孩子們，都在延續彼此的情感與責任。她也特別提到，小龍在再婚後必須重新思考樂樂在家庭中的位置，「包容性要很強，才能夠讓大家相安無事，這麼和樂地相處在一起」。



