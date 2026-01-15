ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

郭書瑤雪地「脫到剩中空」！
2025全台「雨量王」出爐
首個登大巨蛋日星！天團確定開唱
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

A-Lin Andy 趙小僑 劉亮佐 周杰倫 織織 查理 小澈

40萬禪師YouTuber當演員！片場直接「施法唸咒」結果驚呆台劇女神

記者黃庠棻／台北報導

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙領銜主演。劇組大膽邀請現實生活中真正的禪師熊仁謙，他是擁有40.7萬訂閱者的影音創作者，10歲即出家，還俗後致力於推廣佛學教育。

▲《啵me之我的青春住了鬼》找來現實中也是禪師的熊仁謙出演。（圖／風暴國際提供）

▲《啵me之我的青春住了鬼》找來現實中也是禪師的熊仁謙出演。（圖／風暴國際提供）

主演賴雅妍和熊仁謙有數場對手戲，她回憶起拍攝現場的趣事，忍不住打趣形容這位「非典型演員」，直呼「禪師真的太妙了！當我們熬夜拍到體力透支時，他竟然會認真地說『等太久了，我要進去施個法』，然後就在裡面唸咒，後來拍攝真的一切順利，讓我們全場又驚又喜！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

即便身為專業禪師，熊仁謙在片場卻是個不折不扣的「演藝圈新鮮人」，賴雅妍爆料，熊仁謙常帶著「幼幼班」的好奇心問「為什麼同樣的戲要演這麼多次？」

▲《啵me之我的青春住了鬼》找來現實中也是禪師的熊仁謙出演。（圖／風暴國際提供）

▲《啵me之我的青春住了鬼》找來現實中也是禪師的熊仁謙出演。（圖／風暴國際提供）

而在演員們詢問擔心自己是否「被（鬼）跟」時，他會立刻拿起法器，突然閉眼且微露眼白看似在感應事物，接著安撫對方「妳很乾淨，這段期間陽氣很旺，不用擔心！」熊仁謙的眼白在片場裡簡直比法器更有威力，不僅能驅散演員心中的疑神疑鬼，還能一秒把恐怖片氛圍變回青春喜劇。

這位讓賴雅妍大讚「太妙」的熊仁謙，不僅是YouTube頻道「禪師不打坐」的人氣創作者，更是長期致力於推廣佛學智慧的學者，此次跨界挑戰大銀幕，全因監製好友蔡意欽給他的劇本。

▲《啵me之我的青春住了鬼》找來現實中也是禪師的熊仁謙出演。（圖／風暴國際提供）

▲《啵me之我的青春住了鬼》找來現實中也是禪師的熊仁謙出演。（圖／風暴國際提供）

熊仁謙透露，傳統電影對鬼的描寫多偏向負面、恐懼，甚至是被驅趕的對象，但本片卻用一種「慈悲」的視角看待鬼的存在，他認為這非常符合佛教價值觀，鬼也是有情、會痛苦、有感受的眾生，而非單純的邪惡靈體，他希望透過這次演出，讓觀眾理解不同形式的生命都有其痛苦與執念，進而傳遞佛教中慈悲的精神。

談到印象深刻的戲份，熊仁謙感性表示，一場送走亡靈的戲讓他深受觸動。他觀察到現代人常因壓抑而無法好好告別，但在那種生死交關的當下，最真實的情感爆發反而是一種救贖。他更進一步延伸佛法哲思，認為劇中的鬼之所以產生影響，源於強烈的糾葛與執念。

▲唐綺陽首度獻唱電影《啵me之我的青春住了鬼》主題曲。（圖／風暴國際股份有限公司提供）

▲《啵me之我的青春住了鬼》。（圖／風暴國際提供）

對此，熊仁謙直言其實「人有時比鬼更可怕」，因為人常把自己困在愛恨不敢言的情緒夾縫中，他強調「佛教重視的不是外在的鬼，而是我們內在那個有執念的心，學會覺察並放下，才是最重要的。」

電影《啵me之我的青春住了鬼》由風暴國際股份有限公司出品，蔡意欽監製、陳大璞執導，集結邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙、亮哲、安俊朋、《影后》李雪、《不如海邊吹吹風》顏廷儒與「台版今田美櫻」陳昱廷等人共同演出，透過青春、鬼魅與劇場故事，講述一段充滿遺憾的愛戀，《啵me之我的青春住了鬼》1月23日全台上映，邀觀眾一起見證那段耳聞卻不曾見的真愛。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

啵me之我的青春住了鬼邵雨薇初孟軒鄭人碩賴雅妍熊仁謙

推薦閱讀

A-Lin婚變頻傳！與球星老公黃甘霖鮮少同框　消息人士揭夫妻現況

A-Lin婚變頻傳！與球星老公黃甘霖鮮少同框　消息人士揭夫妻現況

12小時前

余祥銓辣妻出國脫了！比基尼太小件「蹦出超兇上圍」一轉身⋯美臀被看光

余祥銓辣妻出國脫了！比基尼太小件「蹦出超兇上圍」一轉身⋯美臀被看光

4小時前

周杰倫澳網「1萬丟地上」！轉身親送場邊小孩⋯她激動歡呼畫面全放送

周杰倫澳網「1萬丟地上」！轉身親送場邊小孩⋯她激動歡呼畫面全放送

8小時前

賈永婕攀101頂端反擊！點名周玉蔻「酸民一號」：董事長就不能漂亮

賈永婕攀101頂端反擊！點名周玉蔻「酸民一號」：董事長就不能漂亮

10小時前

車剛買1年「底部驚見黑方塊」！拆開真相超毛 啦啦隊女神崩潰報警

車剛買1年「底部驚見黑方塊」！拆開真相超毛 啦啦隊女神崩潰報警

9小時前

劉容嘉認了分手「億級企業家男友」！秘戀13年情逝…撇私人司機傳言

劉容嘉認了分手「億級企業家男友」！秘戀13年情逝…撇私人司機傳言

9小時前

《黑澀會》女星用bra哄睡「罩杯比頭大」！實測育兒法：喜歡媽媽奶香

《黑澀會》女星用bra哄睡「罩杯比頭大」！實測育兒法：喜歡媽媽奶香

6小時前

一週喝7天酒！丫頭驗出三高「胃也受傷了」 恐怖病況曝：頭髮剩一小把

一週喝7天酒！丫頭驗出三高「胃也受傷了」 恐怖病況曝：頭髮剩一小把

7小時前

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

李雅英圓夢見偶像許光漢！示愛慘遭公司下禁令　突公開道歉了

3小時前

織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

織織爆前任私下抱怨「早知讓她生」　她慶幸：果斷淨身出戶是對的

1/14 17:43

「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活！羞認收到「名人」私訊

「騎乘位天才」美谷朱音驚吐6年沒性生活！羞認收到「名人」私訊

4小時前

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

1/11 23:12

熱門影音

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰
被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸
從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD

從沒吃過霍建華煮的東西　林心如：只幫我倒過水XD
阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～

阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～
游鴻明變房產大亨（？　 挖洞自己跳被催快離開！

游鴻明變房產大亨（？　 挖洞自己跳被催快離開！
周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求

周渝民疑問「為何親阿信」　虧他摔倒後：提無理的要求
金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了

金球獎超辣攝影搶拍　珍妮佛勞倫斯：我快全裸了
李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚許允樂後首露面　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻
朴信惠認「穿校服=作品會紅」　秒回代表作：當然是《繼承者們》！

朴信惠認「穿校服=作品會紅」　秒回代表作：當然是《繼承者們》！
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

李玉璽新婚：8點多就硬起來XD　曝生子計畫「隨時想撲倒老婆」

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

看更多

【小狗被拖行！】嘉義小貨車後方竟綁著白狗　路人急攔才停車

即時新聞

剛剛
剛剛
22分鐘前0

40萬禪師YouTuber當演員！片場直接「施法唸咒」結果驚呆台劇女神

24分鐘前0

雅雯罹帕金森氏症對抗病魔！　吐35年演藝心路歷程「很少跟家人吃飯」

55分鐘前68

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

1小時前10

劉品言產女兩個月「認日常節奏被打亂」　親吐新手媽體悟

1小時前21

劉書宏爆新戀情！緊摟長髮女「帶新歡見爸媽」經紀人鬆口真實關係

1小時前31

布丁姐姐車站定點找路「遭陌生男咆哮」　嚇到胸悶：莫名其妙

1小時前44

曾演過《MVP情人》！知名經紀人胰臟癌病逝　孫德榮哀痛發聲「送別老戰友」

2小時前31

新娘收紅包嫌少討差額　林采緹一看氣炸：不要辦更省錢

2小時前10

SEVENTEEN松山文創快閃店內部長這樣！可買官方周邊商品

2小時前0

雷嘉汭對抗蕁麻疹10年…脖子以上「紅腫比家暴嚴重」韓國拍戲被關切

讀者迴響

熱門新聞

  1. A-Lin婚變頻傳　與球星老公黃甘霖現在關係曝
    12小時前1436
  2. 余祥銓辣妻出國脫了！
    4小時前2020
  3. 周杰倫澳網「1萬丟地上」！
    8小時前1816
  4. 賈永婕攀101頂端反擊！點名周玉蔻「酸民一號」
    10小時前4214
  5. 車剛買1年「底部驚見黑方塊」！ 啦啦隊女神崩潰
    9小時前188
  6. 劉容嘉認了分手「億級企業家男友」！秘戀13年情逝
    9小時前87
  7. 《黑澀會》女星用bra哄睡「罩杯比頭大」
    6小時前62
  8. 丫頭驗出三高「胃也受傷了
    7小時前63
  9. 李雅英圓夢見許光漢！
    3小時前205
  10. 織織爆前任私下怨「早知讓她生」　她慶幸淨身出戶
    1/14 17:4361
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合