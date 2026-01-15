ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
郭書瑤雪地「脫到剩中空」！
2025全台「雨量王」出爐
首個登大巨蛋日星！天團確定開唱
陸劇男神重現韓團「抖肩撒嬌舞」萌翻　櫻花樹下被捧臉狂親羞了！

記者黃庠棻／台北報導

由陸劇男神陳星旭及盧昱曉領銜主演的浪漫愛情劇《軋戲》，自開播以來話題不斷攀升，作品憑藉著虛實交織的獨特敘事、充滿張力的角色連結，以及主演之間火花四射的CP感，虜獲大批觀眾的心。

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《軋戲》改編自祖樂的同名小說，由被譽為最具少女心的導演「貓的樹」執導，描述因家中變故被迫放棄建築夢的女孩「胡羞」（盧昱曉飾）不僅慘遭渣男未婚夫悔婚，又被惡老闆逼到裸辭，人生跌至谷底。

▲陳星旭、盧昱曉、代旭在《軋戲》中陷入三角戀。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

閨蜜為了讓胡羞轉換心情，帶她體驗劇本殺，她因此對劇中冷峻的軍閥NPC「秦宵一」（陳星旭飾）一見鍾情，而男方的真實身份是才華橫溢的建築師「肖稚宇」。隨著劇情推演，兩人在現實中發展出房客與房東、老闆與員工的微妙關係，這場由菜鳥玩家遇上王牌NPC的曖昧拉扯，在肖稚宇霸氣護航胡羞走出前任陰影後，迎來了感情的沸點。

▲陳星旭、盧昱曉、代旭在《軋戲》中陷入三角戀。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

胡羞因為兼任肖稚宇的代駕，跟著對方出席一場婚禮，赫然發現新郎竟是她的落跑未婚夫，前準婆婆不僅當眾惡言相向，還一度將她反鎖在休息室，想掩蓋她的存在，幸好她機警跳窗，但內心再次遭受打擊，肖稚宇見狀化身最強後盾，幫著她揭開對方腳踏兩條船、玩弄感情的真相，出了一口怨氣。

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

隨後情節迎來高甜時刻，第13集中，胡羞因誤食未煮熟的菌類中毒而產生幻覺，以為自己身處夢境，迷迷糊糊中她捧起肖稚宇的臉說「你這張臉，長得是真不錯。」隨後踮起腳尖主動獻吻，在花瓣雨的襯托下浪漫至極，兩人的距離也急速拉近，連一起曬床單的平凡日常都充滿心動曖昧氛圍。

▲陳星旭、盧昱曉、代旭在《軋戲》中陷入三角戀。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

而建築公司接班人「裴軫」（代旭飾）的出現則讓《軋戲》的劇情升級成三角修羅場，他和男主肖稚宇是異父異母的兄弟，因家庭陰影，讓他把競爭意識延伸至職場與感情領域，不僅在建案競標上與弟弟正面交鋒，更刻意靠近胡羞。

▲陳星旭、盧昱曉、代旭在《軋戲》中陷入三角戀。（圖／iQIYI提供）

▲陳星旭、盧昱曉、代旭在《軋戲》中陷入三角戀。（圖／iQIYI提供）

代旭的演出引起最多網友討論的是他在劇中的30秒無台詞電梯戲，他全程不發一語，只靠挑眉、推眼鏡、眼神淡定掃過履歷等細微動作就展現上位者的掌控感與氣場，該片段在抖音獲超過29萬點讚，網友紛紛留言「他按的不是電梯鍵，是我的心跳鍵」，讓他笑稱自己快變電梯戰神了，在追劇團宣傳活動現場，他還跟盧昱曉重現按電梯名場面，禁忌CP感拉滿。

▲陳星旭、盧昱曉、代旭在《軋戲》中陷入三角戀。（圖／iQIYI提供）

▲陳星旭、盧昱曉、代旭在《軋戲》中陷入三角戀。（圖／iQIYI提供）

《軋戲》播出熱度飆升，主演們也頻跑宣傳活動分享拍攝花絮，聊到吻戲時，陳星旭細數自己在劇中跟盧昱曉的多場接吻場面，台下觀眾熱情狂拱兩人現場示範一次，陳星旭展現幽默本色，笑稱想看他們現場接吻可是要付費的。

▲陳星旭、盧昱曉、代旭在《軋戲》中陷入三角戀。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

「欲宇還羞」CP不僅在活動現場重現劇中公主抱、摸頭殺等高甜互動，還跟代旭一起大跳韓團TWS的〈OVERDRIVE〉撒嬌舞，3人齊抖肩的萌樣惹來台下觀眾尖叫不斷。

▲陳星旭、盧昱曉、代旭在《軋戲》中陷入三角戀。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

提到兩人覺得最甜的一場吻戲，盧昱曉與陳星旭不約而同首推落櫻吻，盧昱曉說「櫻花樹下那場戲還是比較浪漫的，那時剛好是櫻花季，拍完隔天好像下雨櫻花就散了，我們搶在櫻花最漂亮的時候把它紀錄下來了，那也是我想像中的夢幻畫面。」陳星旭也補充，他非常享受那場戲的實景氛圍，看著盛開的櫻花心境非常放鬆，只可惜沒能多拍幾張美照。

▲陳星旭、盧昱曉、代旭在《軋戲》中陷入三角戀。（圖／iQIYI提供）

▲《軋戲》由陳星旭、盧昱曉主演。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《軋戲》的情感與家族戲份雙線並進，肖稚宇的父親因20年前體育館坍塌事件自責而輕生，胡羞的父親則是該事件的受害者，兩人命運的牽連為後續劇情埋下伏筆。胡羞與肖稚宇的合租生活也迎來變數，他為了壓抑自身情感選擇搬離住處，就在兩人關係陷入停滯之際，裴軫的追求攻勢逐步升溫，3人之間的糾葛也日漸加深，家族恩怨與感情抉擇的交織，讓劇情的走向更加引人關注，《軋戲》目前正在愛奇藝國際站熱播中。

