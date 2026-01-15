劉冠廷演反派「金色飄逸長髮」差點認不出　新片鬧翻師兄戴立忍！

記者黃庠棻／台北報導

由九把刀執導、改編自其同名小說的台灣首部奇幻動作鉅獻《功夫》，金獎製作團隊耗時兩年、斥資近三億台幣重磅打造，集結堅強卡司戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，嚴藝文、曾莞婷、高英軒演出，將於2月13日賀歲檔盛大上映，IMAX等特殊版本同步上映。

▲《功夫》由柯震東、朱軒洋、王淨、戴立忍主演。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》今（15日）發布正式預告，預告中柯震東展現特訓成果，在夜色中飛簷走壁帥出新高度，完美還原原著中的熱血場景。除戴立忍率領柯震東、王淨、朱軒洋迎戰隱藏在城市中的黑暗勢力外，劉冠廷更顛覆形象化身終極反派「藍金」，獲韓國動作導演認證「練武奇才」，因應海外粉絲紛紛敲碗，《功夫》驚喜宣布新加坡、馬來西亞將於2月13日跨海同步上映，開啟全球賀歲熱潮。

▲《功夫》由柯震東、朱軒洋、王淨、戴立忍主演。（圖／麻吉砥加提供）

今年賀歲檔最受矚目、台灣首部奇幻動作鉅片《功夫》，今日發布正式預告，揭露更多角色關係與龐大世界觀，正邪勢力輪廓逐漸明朗，瞬間引爆網路熱議。

預告開場，柯震東率先登場，在夜色街道間施展輕功飛簷走壁，以高強功夫行俠仗義；而戴立忍飾演的師父角色，率領徒弟柯震東、朱軒洋與王淨，共同對抗劉冠廷領軍的黑暗勢力，一場延續500年的恩怨情仇，嚴峻考驗柯震東一行人的信念與選擇。

▲《功夫》將在2月13日上映。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》正式預告中驚人的視覺特效搭配拳拳到肉的武打動作，展現台灣電影少見的大規模動作場面，也讓觀眾一窺九把刀賀歲鉅作的企圖心，加上台灣影史最多種規格影廳版本同步推出，被影迷點名為今年最不能錯過的大銀幕體驗。

▲《功夫》將在2月13日上映。（圖／麻吉砥加提供）

過去多以細膩文戲見長的劉冠廷，這次在《功夫》徹底翻轉形象，挑戰演出終極反派「藍金」，開拍前接受高強度的專業特訓，正式拍攝時展現前所未見的俐落身手，在多場決鬥戲中打到近乎忘我。

▲《功夫》將在2月13日上映。（圖／麻吉砥加提供）

對此，劉冠廷分享「這角色有種近乎偏執的純粹，有幾場對打戲我打到沒聽到導演喊卡，完全陷在角色裡，下戲後才發現全身痠痛、需要去按摩了。」他的投入也獲得韓國動作導演張材旭高度肯定，盛讚他是「練武奇才」，不僅能在短時間內消化複雜招式，為追求畫面的流暢美感，還常主動要求調整。

▲《功夫》將在2月13日上映。（圖／麻吉砥加提供）

劉冠廷冷酷而優雅的武打風格，與戴立忍沉穩霸氣的招式形成強烈對比，同為戲劇科班出身的二人，戲裡戲外師兄弟的巔峰對決無疑是全片亮點之一。劉冠廷也笑談拍攝趣事，除了追求武打動作到位外，因「藍金」造型設定是一頭金色長髮，他的脖子時常需要使力甩髮，預告中有一幕接住鐵鍊的戲，他因轉頭動作過猛「一不小心把自己弄到落枕！」

▲《功夫》將在2月13日上映。（圖／麻吉砥加提供）

除了主要角色廝殺激烈，《功夫》的反派陣營還有全能影后嚴藝文、金獎男配高英軒等實力派演員輪番登場。嚴藝文一改過往親和形象，在片中飾演地方勢力龐大的萬年議長，表面掛著詭譎微笑與招牌式握手，實則暗地操盤不法勾當，反差感十足。

▲《功夫》將在2月13日上映。（圖／麻吉砥加提供）



全面黑化的嚴藝文直呼「演壞人真的太過癮！」她透露《功夫》劇本層次豐富，情節走向充滿轉折「故事發展絕對超乎大家想像！」正式預告中從柯震東的飛簷走壁開場，到師徒聯手迎敵的熱血對決。