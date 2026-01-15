ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
劉品言產女兩個月「認日常節奏被打亂」　親吐新手媽體悟

記者王靖淳／綜合報導

女星劉品言和藝人連晨翔去年6月公開結婚及懷孕的雙喜訊，並在11月平安生下女兒，消息曝光後喜獲一票祝福。平時會透過社群記錄生活的她，今（15）日發文分享自己在升格新手媽媽後的體悟。

▲▼劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

▲劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

談到現在的生活狀態，劉品言在文中感性地寫道：「生活裡多了女兒的世界要忙碌。」然而，她也清楚地知道自己並不能完全被母職給淹沒，並堅定地表示：「但我自己的世界並沒有停下來。」劉品言坦言，過去的生活模式已消失，形容現在的處境是「一天的時間被切的很碎」，同時也表示：「一直以來的日常節奏被打亂了，很難如自己預期的完成所有事。」

▲▼劉品言。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

▲劉品言曝新手媽體悟。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

事實上，劉品言與連晨翔雖然在去年6月官宣成為夫妻，不過實際上小倆口直到隔月才前往戶政事務所完成登記。女方事後更在社群大方曬出與連晨翔及愛犬的甜蜜正面照，間接回應日前被媒體跟拍報導。她幽默寫道：「所謂的良辰吉時，其實就是大家有空的某一天，我們就出發去登記了。」她坦言原本無意高調宣布，沒想到低調登記還是引發關注，「畢竟自己的私事也這樣熱鬧了一個月了，但…還是被跟拍了，既然如此，就來張『好看』的正面圖吧。」

