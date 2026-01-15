ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
發一張專輯就消失32年　昔少男團體成員罕見露面...近照帥成這樣！

記者蔡琛儀／台北報導

歌手紫君推出全新專輯《歐巴我愛你》，是她向偶像劉德華的深情呼喚及真心致敬，同名主打歌MV找來男星沂偉擔綱演出，沂偉曾以少男團體「59.9 高校生」身分出道，這次在MV中與紫君有不少對手戲，甚至還有親密的床戲畫面。其中一幕，沂偉餵紫君喝牛奶、討抱抱，讓紫君笑說，拍攝時真的被沂偉的帥氣電到，「有一剎那是真的被電暈。」

▲▼紫君、沂偉〈歐巴我愛你〉。（圖／欣代唱片x紫君提供）

▲▼紫君邀請昔日「59.9 高校生」成員沂偉出演〈歐巴我愛你〉MV。（圖／欣代唱片x紫君提供）

▲▼紫君、沂偉〈歐巴我愛你〉。（圖／欣代唱片x紫君提供）

她這次專輯一推出便引發超級熱烈回響，銷售大開紅盤，讓紫君心情大好，索性放自己一個元旦假期，帶著媽媽展開一趟江南五日遊，走訪西湖、雷峰塔、蘇杭等經典景點。旅途中她孝敬媽媽大採購，戰利品多到兩個大行李箱都裝不下，最後乾脆把自己的衣服、褲子丟了好幾件，只為把媽媽的收穫全部帶回家，十分孝順。

事實上紫君的媽媽是台灣資深的歌仔戲演員，擅長演出小生角色。多年來，電視台與電影公司多次邀請合作，但媽媽為了家庭，選擇放下舞台與鏡頭前的大好機會，拉拔三個孩子長大，至今仍居住在南投竹山的山上。即便如此，她在歌仔戲界的影響力依舊深遠，至今仍有文史工作者與紀錄片導演希望邀請她再度演出或留下影像紀錄，但媽媽為了照顧因車禍行動不便的父親，始終婉拒邀約，僅願意透過電話擔任顧問，提供最珍貴的一手田野資。

▲▼紫君、沂偉〈歐巴我愛你〉。（圖／欣代唱片x紫君提供）

▲▼紫君帶媽媽出遊。（圖／欣代唱片x紫君提供）

▲▼紫君、沂偉〈歐巴我愛你〉。（圖／欣代唱片x紫君提供）

結束假期後，紫君將於17日中午與傅振輝於鳳山和樂宴會館聯合舉辦全新專輯《歐巴我愛你》簽唱會。更令人驚喜的是，現場神秘嘉賓正式公布為「劉德華」，天大的消息讓紫君當場大呼：「不會吧！」又興奮又期待的她坦言，這幾天緊張到幾乎睡不著覺，感動得差點哭出來，也誠摯邀請歌迷到場，一起見證追星夢想成真的瞬間。

