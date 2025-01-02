温昇豪有望赴韓開餐廳？　韓主廚大讚惹江宏傑心碎：怎麼可以背叛我

記者孟育民／台北報導

首檔臺韓合作實境綜藝節目《廚師的迫降：客家廚房》，集結韓國天團Super Junior隊長利特、韓國國民主廚李元日、人氣女團tripleS成員Nien加上温昇豪、江宏傑以及Youtuber韓國女生Judy，接手經營苗栗三灣鄉超在地的客家餐廳。經營餐廳充滿挑戰，當被問及如果要到韓國展店會帶誰同行時，主廚李元日認真思考後回答：「我會帶温昇豪去韓國，因為他總能顧全大局，是個可靠的夥伴。」這番話讓身為二廚的江宏傑心碎地大喊：「主廚你怎麼可以背叛我！」引發其他成員一陣爆笑。

▲▼ 温昇豪被李元日誇讚。（圖／客家電視台提供）



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在苗栗經營在地客家餐廳，從料理口味到現場營運，都充滿無限挑戰，負責外場接待的韓國女團tripleS成員Nien坦言：「我覺得困難的部分是我在學生時期只有3天打工經驗，面對不同的客人又需要親自說明客家料理，還好客人們都非常有人情味也很親切，加上團隊間很有默契，彼此配合，我覺得自己越來越上手了。」但最後還是笑說：「經營餐廳真的很不容易，真的很累。」

▲Nien苦嘆經營餐廳辛苦。（圖／客家電視台提供）

本周廚房也迎來神秘重量級客人，面對意外訪客，温昇豪說：「這間店的招牌是大家都很熟悉的客家小炒，這次由韓國非常有名的主廚李元日掌廚，挑戰以他的手藝詮釋客家料理，希望能在口味上帶給大家驚喜。此外，還有在台灣當Youtuber的Judy以及韓國出道的 Nien 負責外場接待，期待他們在餐廳能感受到既在地又國際的感覺。」

▲神秘嘉賓讓人充滿驚喜。（圖／客家電視台提供）

而江宏傑也驚訝地說：「從來沒想過以前的老戰友會出現在餐廳，以前都是在運動場見到對方，沒想到在餐廳裡也會遇見，印象真的很深刻，我還特地做了客家小炒給他們吃看看，讓他們可以嚐嚐我的實力，心情滿奇妙的。」