聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑…1關鍵讓她住工作室

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎等人在警方、法院人員陪同下，針對前員工蘿拉（林沛蓁）登門強制執行，而網紅聖結石（曾聖傑）被質疑是蘿拉房東，1日深夜發聲，證實蘿拉依合約在使用他旗下的工作室。他2日表示如果得知AB合約，絕不會同意讓對方繼續住工作室。

▲聖結石被質疑是蘿拉房東，親回11點外界質疑。（圖／翻攝自IG）

聖結石自備快問快答懶人包，一一回應外界疑慮。他強調「沒有」參與AB合約或相關不法情事。他在2024年6月6日AB合約事件爆發前，就已經同意讓蘿拉使用工作室，強調「若知情完整事件絕不會同意」。而他因為當時雙方説法不一，也不清楚事件全貌，因此讓蘿拉繼續住沒有趕走對方。

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此外，聖結石表示如果蘿拉2024年12月31日公開聲明坦承不法情事，便會趕對方離開，再次強調不支持，且越來越討厭女方，更否認包庇蘿拉，「觸犯民法的部分她需要賠錢、觸犯刑法的部分她會被判刑」，也否認幫忙洗錢。

然而聖結石被發現PO文時間已經是2025年元旦，有關蘿拉如果2024年12月31日公開聲明坦承不法情事，就會趕走對方一事，就無法成立，對此他回答「那⋯⋯過半個小時後再來看」。面對網友表示蘿拉已經承認AB合約，聖結石則持續強調「她什麼時候公開承認的？」、「她坦承在案跟她自己發聲明在案你覺得差別在哪裡」，並說要進行協商了。

▲聖結石表示「越來越討厭她（蘿拉）」。（圖／翻攝自IG）

▲聖結石回應網友。（圖／翻攝自IG）



【聖結石快問快答全文】

最近真的忙到沒時間睡覺，沒辦法一個一個回，我這邊準備快問快答懶人包，簡短扼要的回應，一分鐘內就能看完：

Q:你有沒有參與AB合約或相關之不法情事？

A：沒有。

Q:此次事件或在那之前是否有從中得利？

A：沒有。

Q:林小姐真的住在你的工作室嗎？

A：是的。

Q：為何讓她住？

A：在2024年6月6日事件爆發前便早已同意她合理使用工作室。

Q:在2024年6月6日之前你知道她參予AB合約嗎？

A:不知情，若知情完整事件絕不會同意。

Q:為何在6月6日事件爆發之後沒有趕她走？

A:因為當時雙方説法不一，我並不清楚事件全貌。

Q:那林小姐2024年12月31日公開聲明坦承不法情事，你會趕她走嗎？

A：會。

Q:你是不是支持林小姐？

A:不支持。

Q:你討厭林小姐嗎？

A:越來越討厭。

Q:你在包庇她嗎？

A:沒有，觸犯民法的部分她需要賠錢、觸犯刑法的部分她會被判刑。

Q:有幫忙她洗錢嗎？

A:沒有。

謝謝大家提出疑問，有時間我仍會上來看看大家的留言的，歡迎大家可以在此篇發表自己的看法唷。