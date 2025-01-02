ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑…1關鍵讓她住工作室

記者陳芊秀／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎等人在警方、法院人員陪同下，針對前員工蘿拉（林沛蓁）登門強制執行，而網紅聖結石（曾聖傑）被質疑是蘿拉房東，1日深夜發聲，證實蘿拉依合約在使用他旗下的工作室。他2日表示如果得知AB合約，絕不會同意讓對方繼續住工作室。

▲▼聖結石自備快問快答，親回11點外界質疑。（圖／翻攝自IG）

▲聖結石被質疑是蘿拉房東，親回11點外界質疑。（圖／翻攝自IG）

聖結石自備快問快答懶人包，一一回應外界疑慮。他強調「沒有」參與AB合約或相關不法情事。他在2024年6月6日AB合約事件爆發前，就已經同意讓蘿拉使用工作室，強調「若知情完整事件絕不會同意」。而他因為當時雙方説法不一，也不清楚事件全貌，因此讓蘿拉繼續住沒有趕走對方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，聖結石表示如果蘿拉2024年12月31日公開聲明坦承不法情事，便會趕對方離開，再次強調不支持，且越來越討厭女方，更否認包庇蘿拉，「觸犯民法的部分她需要賠錢、觸犯刑法的部分她會被判刑」，也否認幫忙洗錢。

然而聖結石被發現PO文時間已經是2025年元旦，有關蘿拉如果2024年12月31日公開聲明坦承不法情事，就會趕走對方一事，就無法成立，對此他回答「那⋯⋯過半個小時後再來看」。面對網友表示蘿拉已經承認AB合約，聖結石則持續強調「她什麼時候公開承認的？」、「她坦承在案跟她自己發聲明在案你覺得差別在哪裡」，並說要進行協商了。

▲▼聖結石自備快問快答，親回11點外界質疑。（圖／翻攝自IG）

▲▼聖結石自備快問快答，親回11點外界質疑。（圖／翻攝自IG）

▲聖結石表示「越來越討厭她（蘿拉）」。（圖／翻攝自IG）

▲▼聖結石回應網友。（圖／翻攝自IG）

▲聖結石回應網友。（圖／翻攝自IG）

【聖結石快問快答全文】

最近真的忙到沒時間睡覺，沒辦法一個一個回，我這邊準備快問快答懶人包，簡短扼要的回應，一分鐘內就能看完：

Q:你有沒有參與AB合約或相關之不法情事？

A：沒有。

Q:此次事件或在那之前是否有從中得利？

A：沒有。

Q:林小姐真的住在你的工作室嗎？

A：是的。

Q：為何讓她住？

A：在2024年6月6日事件爆發前便早已同意她合理使用工作室。

Q:在2024年6月6日之前你知道她參予AB合約嗎？

A:不知情，若知情完整事件絕不會同意。

Q:為何在6月6日事件爆發之後沒有趕她走？

A:因為當時雙方説法不一，我並不清楚事件全貌。

Q:那林小姐2024年12月31日公開聲明坦承不法情事，你會趕她走嗎？

A：會。

Q:你是不是支持林小姐？

A:不支持。

Q:你討厭林小姐嗎？

A:越來越討厭。

Q:你在包庇她嗎？

A:沒有，觸犯民法的部分她需要賠錢、觸犯刑法的部分她會被判刑。

Q:有幫忙她洗錢嗎？

A:沒有。

謝謝大家提出疑問，有時間我仍會上來看看大家的留言的，歡迎大家可以在此篇發表自己的看法唷。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

擠奶這件事讓「男孩」教妳吧！　偽娘用胸貼把飛機場飆升D罩杯

推薦閱讀

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導

三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手的她」…前經紀人發聲

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手的她」…前經紀人發聲

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

《魷魚遊戲3》上線時間疑手滑曝光！　全新人偶「哲秀」現身新遊戲

《魷魚遊戲3》上線時間疑手滑曝光！　全新人偶「哲秀」現身新遊戲

最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光

最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光

H級AV女優佐山愛宣布「引退」！　最後作品拍完曝心聲：重生的感覺

H級AV女優佐山愛宣布「引退」！　最後作品拍完曝心聲：重生的感覺

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊：新年禮物可以吧　8萬人嗨炸

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊：新年禮物可以吧　8萬人嗨炸

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑…1關鍵讓她住工作室

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑…1關鍵讓她住工作室

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手的她」…前經紀人發聲

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

《魷魚遊戲3》上線時間疑手滑曝光！　全新人偶「哲秀」現身新遊戲

最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光

H級AV女優佐山愛宣布「引退」！　最後作品拍完曝心聲：重生的感覺

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蔡阿嘎, 蘿拉, 聖結石

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 青梅竹馬直播丟直球告白「當我女朋友」　郭雪芙一聽震驚了！
  2. 金鐘導演控大愛簽霸王合約！被迫停拍「員工背頭期款」電視台發聲
  3. 專訪／王子不怕受傷不怕自彈自唱　就怕高空彈跳偷請假抵死不上
  4. 手滑AV《魷魚》！朴成焄新戲「偏偏是浪漫劇」　韓網怒批退出
  5. 韓星李廷鎮愛逛台灣夜市　竟然愛上這美食口味對槓外國旅客
  6. 聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑…1關鍵讓她住工作室
  7. 金秀賢3月登高雄「開嗓獻唱櫻花季」！　 官方海報洩密
  8. 趙露思重病停工燒到2圈內大咖！于正震怒Tag本人：髒水潑到我這裡
  9. 五月天在星宇停機坪拍MV！阿信嚇到「張國煒親自開飛機」：剛買的
  10. 「永婕同心」帽T真的出了！　賈永婕推3巧思：快買否則被罵恐下架

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366