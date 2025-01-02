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趙露思被批「忘本」　《火星》導演不忍發聲：她從不抱怨或喊累！

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸人氣女星趙露思在病倒後，被爆出因遭職場霸凌而長年罹患憂鬱症，掀起高度關注，但也出現自稱是工作人員的網友罵她「忘本」。對此，從她剛出道就合作的節目《火星情報局》導演成資，2日在微博發聲，希望外界停止造謠。

外送用▲▼趙露思被批「忘本」《火星》導演不忍發聲。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

▲趙露思因被職場霸凌，身心長期飽受煎熬。（圖／翻攝自微博／趙露思的微博）

成資表示，自2016年認識趙露思以來，對方一直是個善良、樂觀、努力且可愛的女孩，而《火星情報局》的導演組和同場藝人也都對趙露思讚不絕口，「因為她太努力太可愛了！」

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針對有自稱是工作人員的網友爆黑料，成資表達了強烈的不滿與疑惑。她質疑這些言論的真實性，並指出趙露思在每次錄製《火星情報局》時，總是熬夜工作，錄完正片後還要拍節目中插工作，次次熬夜到早上拍完立馬趕飛機進劇組，「她從不抱怨，從不喊累！是我知道她多珍惜上《火星》的機會！為何我從業後一直堅定要做《火星》，也曾因她說『我來《火星》你要在喔，我需要你』。」

▲▼趙露思被批「忘本」《火星》導演不忍發聲。（圖／翻攝自微博／一顆特別的大橙子）

▲《火星情報局》導演成資力挺趙露思。（圖／翻攝自微博／一顆特別的大橙子）

成資進一步提到，趙露思很少表露不開心，即使被莫名詆毀，也總是反過來安慰別人。成資透露，趙露思在去年12月13日因病延期了一個商務活動，第一時間就詢問《火星情報局》的錄製時間，並約好今年1月回來見見老朋友，「直到12月25號，她才找我說可能沒辦法上《火星》了，我當下以為又是過敏、蕁麻疹復發。但怎想這段時間的她正在經歷地獄般的痛苦折磨。而她怕你擔心，故作堅強說『沒事兒』。」

▲▼趙露思被批「忘本」《火星》導演不忍發聲。（圖／翻攝自微博／一顆特別的大橙子）

▲成資分享和趙露思的對話。（圖／翻攝自微博／一顆特別的大橙子）

成資強調，沒有人願意把自己的傷疤揭露任人踐踏，趙露思曾遭受過最值得信任的人的傷害和不公平對待，但一直堅強面對，「看熱鬧的不要再『八卦』，求壞人停下手中的惡毒，要相信散出去的每一個惡最終都會反噬自身。」

在成資附上的聊天紀錄中，也可以看到工作人員對於爆料很疑惑，說道：「我也想問這個人是誰啊，一個IP在北京的人。我想說那個見露思、李一桐、李九霖的辦公室裡面，坐的不是我們嗎？她是哪位？」間接澄清了不實傳言。

▲▼趙露思被批「忘本」《火星》導演不忍發聲。（圖／翻攝自微博／一顆特別的大橙子）

▲成資澄清爆料網友並非工作人員。（圖／翻攝自微博／一顆特別的大橙子）

【成資全文】

我眼中的她，從我16年認識至今，一直是善良、樂觀、努力、可愛的女孩。我們相識於《火星》，整個《火星》的每一次錄製都是我對接她，第二季她以中級特工加入《火星》、第一次上《火星》整個導演組包括同場藝人沒有一個不誇她、不喜歡她，因為她太努力太可愛了！

我也不知道你是誰？以什麼立場身份來說這些事？你真的了解所有事情嗎？昨晚跳出來發一個你自以為的眼中的事實，刪了又發？你是圖啥呢？圖一個被搶使背上法律責任呢？每次來《火星》錄完正片還要拍節目中插工作，次次熬夜到早上拍完立馬趕飛機進劇組，導演組全程是我陪她！她從不抱怨，從不喊累！是我知道她多珍惜上《火星》的機會！為何我從業後一直堅定要做《火星》，也曾因她說「我來《火星》你要在喔，我需要你」。

她一直以來很少會表露不開心，被莫名詆毀的時候每次安慰她，她永遠反過來會來安慰你～這麼多年她的努力終於有了正向回報，愛她的人也越來越多。就是因為她一直記著《火星》的好，再忙只要《火星》需要她的時候，她永遠都會盡全力～12月13號生病前夕，因為某個商務活動延期多了一天假期，她第一時間問《火星》的錄製時間，約好1月收官她會回來見見老朋友～本來是多麼開心的事呀，可誰想在此期間她突發生病了。

直到12月25號，她才找我說可能沒辦法上《火星》了，我當下以為又是過敏、蕁麻疹復發。但怎想這段時間的她正在經歷地獄般的痛苦折磨。而她怕你擔心，故作堅強說「沒事兒」。後續鋪天蓋地關於她的新聞，接著各種黑帖接踵而來。在此風口浪尖表達，我知道定會有很多陰謀論，但我真的無法理解網路上那些鍵盤俠，對如此努力、如此善良甚至正在生病中的女孩子，還能下如此毒手！

沒有誰願意把自己的傷疤揭露任人踐踏，她遭受過曾認為最值得信任的人的傷害、不公平、不被認可、質疑甚至毀滅性的持續潑髒水。她這幾年都在堅強勇敢自己頂著面對，可人再堅強也有被擊倒的一天呀。看熱鬧的不要再「八卦」，求壞人停下手中的惡毒，要相信散出去的每一個惡最終都會反噬自身。

謝謝所有堅定愛她、保護她的人，縱使黑暗吞噬了一切，太陽也會重新升起。我相信，你定會踏遍荊棘，勇敢歸來，永遠愛你。

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