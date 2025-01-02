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小薰撞臉《魷魚遊戲2》朴成焄　自製對比照…Vicky笑了：難怪面熟

記者黃庠棻／台北報導

女星小薰（黃瀞怡）從《我愛黑澀會》出道，跨足戲劇圈後交出漂亮成績單，曾奪下金鐘獎迷你劇集電視電影女配角，除了演藝工作之外，她也時常會在社群網站分享生活，2日就在Instagram上曬出自己撞臉《魷魚遊戲》第二季主演朴成焄的照片，引起熱議。

▲▼小薰。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）

▲小薰跨足戲劇圈後交出漂亮成績單。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）

小薰2日在Instagram上發文，曬出兩張自製對比照，原來是她發現自己跟近期超夯韓劇《魷魚遊戲》第二季飾演趙賢珠的朴成焄，對方在片中是一名跨性別女性，更是特種兵中士出身，為了籌措變性手術費而參加遊戲。

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▲小薰撞臉《魷魚遊戲2》朴成焄。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）

▲小薰撞臉《魷魚遊戲2》朴成焄。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）

除了對比照之外，小薰還寫下撞臉《魷魚遊戲》第二季朴成焄的心得「太好笑了，一定要放上來給大家開心一下，我的臉真的剛柔皆可」還強調「看預告以為看到自己」。

▲小薰撞臉《魷魚遊戲2》朴成焄。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）

▲小薰撞臉《魷魚遊戲2》朴成焄。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）

對此，小薰撞臉朴成焄的貼文曝光後，馬上在社群網站上掀起討論，屈中恆的老婆Vicky回應「難怪我一直覺得很面熟！祝漂亮妹妹新年快樂，福杯滿溢」，江祖平大讚「妳更美點」，網友也紛紛留言「真的好像」、「還好我看完了，不然會被置換」，引起熱議。

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小薰, 魷魚遊戲2, 朴成焄

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