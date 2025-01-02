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台灣GL劇天花板《遇見花香》確定第2季回歸！　預告2大亮點引熱議

記者黃庠棻／台北報導

征戰世界影展、勇奪第57屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）類最佳女主角、最佳女配角等3項大獎，GagaOOLala旗艦原創台劇《第一次遇見花香的那刻》睽違3年，第2季終於將在2025年開春回歸，正式定檔2月18日於NETFLIX與GagaOOLala首播。

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸。（圖／GagaOOLala提供）

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸。（圖／GagaOOLala提供）

《第一次遇見花香的那刻》第2季今（2）日釋出45秒短版預告，新季畫面首次正式曝光，立刻引起影迷熱議，不只掀起揪心戲碼回憶殺，林辰唏、程予希嶄新形象也備受矚目。

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第2季卡司除了兩位金鐘獲獎演員林辰唏、程予希，與李易回歸演出，更邀請到曾在《酷蓋爸爸》中以「妻妻」角色現身的路嘉欣、趙逸嵐二搭聯袂友情演出，以及林依晨同門新人師妹袁漠遙，從多位能演能唱的演員中脫穎而出，飾演帥氣清新的歌⼿角色，在劇中有吃重的演出，預告將為故事加入新的張力火花。

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸。（圖／GagaOOLala提供）

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸。（圖／GagaOOLala提供）

《第一次遇見花香的那刻》本季由以《台北過手無暝無日》榮獲金鐘獎最佳迷你劇集（電視電影）獎的導演王逸鈴執導，出品公司杰德影音斥資3000萬打造，攜手金獎團隊把關故事品質與製作水準，要為全球追劇影迷帶來衝擊情感的動人作品，重溫浪漫虐心愛情的悸動。

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸。（圖／GagaOOLala提供）

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸。（圖／GagaOOLala提供）

最新短版預告裡，從回顧第一季經典場景、去年底甫被拆除正式成為國人回憶的和平天橋吵架戲開始，勾起兩人未盡的緣分，並逐漸透露兩位角色的轉變。形同陌路的兩人，在城市裡擦身而過，如何再次產生交集，將是新一季故事的重點。

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸。（圖／GagaOOLala提供）

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸。（圖／GagaOOLala提供）

影片中更有兩大亮點，第一是帶影迷搶先一窺新一季中的高中慶生回憶戲碼，林辰唏與程予希再次穿回高中制服，青澀嫩樣與可愛互動火花十足。第二個亮點則是兩人在新時間線上外型的轉變，林辰唏穿起帥氣俐落的成熟套裝，對比程予希在片尾彈起貝斯，以紅色短髮搖滾新造型亮相，宣告截然不同的人生階段，究竟兩人有什麼樣的新身分與新際遇，將如何再次串起彼此命運，邀請影迷一起追劇揭曉。

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸。（圖／GagaOOLala提供）

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸。（圖／GagaOOLala提供）

全球最大LGBTQ+和BL影音平台GagaOOLala，繼2024年原創BL作品《彈一場完美戀愛》邁向海外的空前成功後，今春再推出旗艦原創台劇《第一次遇見花香的那刻》第2季，憑藉豐富的影視經驗與國際資源，希望帶給全球觀眾多元面相的娛樂。

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸。（圖／GagaOOLala提供）

▲《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸。（圖／GagaOOLala提供）

為了歡慶《花香2》首播，GagaOOLala也將推出來自全球上百部女同志與GL作品，從1月10日起陸續於每周二推出新長片與短片、每周五推出新影集，更多資訊敬請鎖定GagaOOLala官方網站與社群專頁。

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第一次遇見花香的那刻, 林辰唏, 程予希

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