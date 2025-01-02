六月、李易新年公開放閃！　「現身留3符號」夫妻真實互動曝

記者王靖淳／綜合報導

女星六月和李易結婚13年，日前女方被爆出色聊小20歲的鮮肉滑雪教練，事後她認錯並向老公道歉，原本計劃在去年底發布離婚聲明，最終雙方決定共同努力維持婚姻，消息曝光後引發外界關注。最近六月透過社群發文分享近況，李易也在底下留言，夫妻倆透過表情符號的放閃互動再度掀起討論。

▲六月、李易日前爆出婚變。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

六月發文分享迎接2025年的喜悅，並以溫暖的祝福迎接新年，文中包含一張金色系的「Happy New Year 2025」賀卡、一杯裝著冰塊的飲品以及電子秤的照片，傳遞她對新年的期待與祝福。貼文及照片曝光後，老公李易則幽默地在貼文底下留言簡單兩字「乾杯」，並搭配了一個乾杯的表情符號，六月看到後也甜蜜回覆三個表情符號，讓不少人感受到這對夫妻的幸福日常。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲六月、李易放閃。（圖／翻攝自Threads／june_tsai1976）

事實上，六月和李易日前頻頻爆出婚變，女方甚至還和小20歲的滑雪教練私下聊天，用詞露骨。為此，六月事後透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，認了其實與李易很早以前就已簽好離婚協議，本來也確實預計去年底在發布聲明，不過事情有轉機，夫妻倆強調「經過多次溝通跟嘗試，決定彼此放下，繼續攜手走下去，謝謝大家關心。」