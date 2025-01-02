台北跨年收視出爐　這個時間點比歌手演唱收視率還高

記者葉文正／台北報導

「2025年臺北最High新年城」跨年晚會已圓滿落幕，今年市民廣場主舞臺集結不少卡司，像是韓團Apink、Energy、梁詠琪、八三夭、楊乃文、李聖傑、YELLOW黃宣等，還有橘子老師Rozette突然現身，晚會活動現場也吸引22萬人參與。今（2）日收視率出爐，TVBS頻道轉播4+收視率0.90，是全台有線電視收視冠軍，而收視最高點則是在煙火秀，30-54歲族群收視有3.91。

▲北市府前跨年晚會-小龍女演出。（圖／記者黃克翔攝）

「2025年臺北最High新年城」，前天在台北市政府前廣場登場，倒數時刻由臺北市長蔣萬安攜手四位傑出運動選手，包含2024巴黎奧運羽球金牌王齊麟、拳擊金牌林郁婷，世界棒球12強金牌選手味全龍李凱威與陳冠偉，搭配台北101長達6分鐘的絢麗煙火大秀，果然衝出高收視，30-54歲族群收視高點有3.91。

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▲ 北市府前跨年晚會，Apink別黑絲帶熱舞 。（圖／記者黃克翔攝）

「2025年臺北最High新年城」由新生代主持天后Lulu黃路梓茵第7次回歸舞台，與TVBS《食尚玩家》「熱血48小時」組合朵拉、風田、威廉一同主持，從2024年12月31日晚上7點開始演出，由Dragon Beauties小龍女表演揭開晚會序幕，接著大咖歌手輪番上陣，一連帶來6小時不間斷精彩演出，收視總人口不重複觀看人數近250萬。而網路部分YouTube直播累積觀看次數更突破520萬！

▲Apink有不少粉絲 。（圖／記者黃克翔攝）

▲加拿大人氣聲樂老師Rozette與YELLOW黃宣合唱。（圖／TVBS提供）