請王陽明、郭雪芙還不夠！　周興哲新歌MV「又找2大咖男女神」出演

記者蔡琛儀／台北報導

周興哲推出新專輯《Almost幾乎是愛情》，繼先前的陳意涵、傅孟柏、郭雪芙、王陽明後，新歌〈我們沒開始〉MV請到林柏宏和張鈞甯擔綱演出，且該MV中又出現「彩蛋」人物，似乎已預告這3支MV不同路線劇情，將出現交集，令人期待不已。

▲周興哲邀請林柏宏（左起）張鈞甯出演〈我們沒開始〉，前幾首MV的女主角陳意涵、郭雪芙等也現身。（圖／星空飛騰提供）

〈我們沒開始〉由葛大為填詞、周興哲譜曲，MV描述張鈞甯飾演的心臟專科醫師與林柏宏飾演的天才作曲家之間的一段動人的愛情故事。作曲家因病昏迷，在脫離險境之際，對搶救他的主治醫生墜入愛河。醫生每天在病人生與死之間疲於奔命，而作曲家總是在自己的浪漫下，溫暖陪伴，儘管兩人生活有巨大的鴻溝，但他們努力跨越，正當感情升溫之際，這相異的步伐好像又走不到一起，想傳達：「也許最好的開始，是我們沒開始。」

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林柏宏表示自己飾演的浩文是個步調很自在、很緩慢的人，「懂得在生活當中放慢腳步，去細細品味、觀察很多細微的情感，但張鈞甯所飾演的林芷琪，她的生活非常忙碌，是一個很清楚人生目標，在事業上追求的現代女子，因此產生鴻溝和差距；張鈞甯則分析，對自己所飾演的林芷琪來說，她的人生有很多很多的目標想要完成，理想愛情之於她，「應該很難。」她需要的不只是陪伴，更重要地是需要一位在同樣速度和方向的軌道並肩往前走的人，和浩文理想中的愛情有分岔。

▲林柏宏和張鈞甯在〈我們沒開始〉MV中飾演苦戀鴛鴦。（圖／星空飛騰提供）

張鈞甯形容第一次聽到這首歌的感覺，「誰沒有談過很多沒有開始的戀愛呢？所以這首歌的旋律和歌詞，就會把你帶回你人生經驗的某一個階段，會讓你想起那種酸酸的甜蜜。」又說：「但是當下它又會讓你覺得，其實沒有開始真的比較好，會想起很多人的過往。」林柏宏則說自己很久沒有拍過這麼深刻跟浪漫的愛情故事，「希望大家也可以在劇情當中，找到屬於自己共鳴的情感。」