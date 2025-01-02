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趙露思重病停工燒到2圈內大咖！于正震怒Tag本人：髒水潑到我這裡

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思長文證實長期抑鬱，被診斷患有解離症（大陸稱為分離性障礙）與焦慮，內文提及試戲沒上挨打，「她拿走巨額『分手費』才只願意停止『一哭二鬧三上吊』」，引發外界揣測與前經紀人徐以若有關，經紀人隨即發律師聲明撇清不實傳言。而于正被指與徐以若是好友，本人2日發文：「火燒到我身上算什麼？」

▲▼于正登熱搜震怒回應。（圖／翻攝自微博/于正）

▲趙露思，于正登熱搜震怒回應。（圖／翻攝自微博／于正）

于正與徐以若引發網友質疑，他被網友點名「當年造謠趙露思綠茶，其實是暗地幫好閨蜜職場霸凌照，典型的『得不到就毀了ta（她），後來徐以若拿走天價解約費，還不放過趙，現在徐以若心虛關閉紅薯評論了」。他在微博怒發文：「啥呀，亂七八糟的。跟我有啥關係，還來網暴我。」

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▲趙露思女廁遭毆打，網揪霸凌兇手質疑前經紀人徐以若。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思自揭試戲沒上挨打，網揪霸凌兇手，前經紀人徐以若、于正雙雙被點名質疑「典型得不到就毀了她」。（圖／翻攝自微博）

▲▼于正登熱搜震怒回應。（圖／翻攝自微博/于正）

▲▼于正登熱搜震怒回應。（圖／翻攝自微博/于正）

▲徐以若透過律師發聲明否認所有指控。（圖／翻攝自微博/于正）

接著于正一一否認，「我哪裡知道誰打了誰？」他表示趙露思當時作為一個從未涉足過娛樂圈的純新人，沒試過戲就找來演《鳳囚凰》的重要角色，反問「這難道不是知遇之恩？」他表示有關綠茶的文章早就澄清過，「事情發生後我們也偶爾有微信，碰面也蠻熱情的」，接著Tag趙露思，「你倒是說句話呀，我怎麽著你了？你沒火之前到處推薦你，語重心長的話也沒少說，怎麽這會兒髒水潑我這裡了？」

于正怒氣難消，嗆所有質疑的網友「罵我的都有病吧」，最後Tag經紀人徐以若「你們的破事能不能別扯上我呀。從你入行開始，我是一個個的幫，一個個的扶，火燒到我身上算什麽？真是好心當作驢肝肺。以後別人家的藝人不敢捧也不敢碰了，啥玩意兒呀！」

▲▼于正登熱搜震怒回應。（圖／翻攝自微博/于正）

▲于正發文。（圖／翻攝自微博／于正）

【于正微博全文】

啥呀，亂七八糟的。
跟我有啥關係，還來網暴我。
首先我哪裡知道誰打了誰？
其次趙露思作為一個從未涉足過娛樂圈的純新人，我一上來，連試戲都沒試就給了她《鳳囚凰》的重要角色，這難道不是知遇之恩？
然後關於那篇綠茶的文章早就澄清過了，事情發生後我們也偶爾有微信，碰面也蠻熱情的。
趙露思你倒是說句話呀，我怎麽著你了？你沒火之前到處推薦你，語重心長的話也沒少說，怎麽這會兒髒水潑我這裡了？
我覺得罵我的都有病吧，還有徐以若你們的破事能不能別扯上我呀。從你入行開始，我是一個個的幫，一個個的扶，火燒到我身上算什麽？
真是好心當作驢肝肺。
以後別人家的藝人不敢捧也不敢碰了，啥玩意兒呀！

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