《魷魚遊戲3》上線時間疑手滑曝光！　全新人偶「哲秀」現身新遊戲

記者張筱涵／綜合報導

《魷魚遊戲2》於去年底全集上線後熱度不減，尤其第三季的動向備受關注，官方於1日驚喜曝光「嗨，哲秀」的新片段，且疑似還有全新一季的上線日期，叫全球觀眾相當期待。

▲▼除了英熙，《魷魚遊戲3》多了哲秀。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）



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南韓Netflix官方YouTube頻道於1日公開一段短片，可見參賽者們向著英熙娃娃的背面走去時，突然出現另外一個娃娃的滿版全臉，拉遠一看是小男孩裝扮的全新人偶，且搭配「綠燈」特效，正式預告《魷魚遊戲》第三季將在今年曝光，而新的娃娃名字也在影片標題曝光，即為「哲秀」。

▲哲秀和綠燈讓南韓網友聯想新遊戲應為「火車遊戲」。（圖／翻攝自Instagram／netflixkr）



留言區中的南韓網友對於新娃娃的來到都感到相當期待，且有人針對綠燈的部分猜測，第三季將會有「火車遊戲」，即為一群人搭著前面的人的肩膀，在固定行徑繞圈圈，綠燈即繼續繞，跟著信號繞圈圈，在紅燈時被攔下者淘汰。

值得一提的是，此影片的簡介處一開始寫有「6月27日請鎖定」，因此很快就被瘋猜那就是《魷魚遊戲》第三季的上線日期，不過，據韓媒《JOYNEWS》報導，南韓Netflix方表示：「目前還沒有確定上線日期。」