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Tyson Yoshi為台灣脫了！　「驚人胸＋臂＋腹肌」全放送...觀眾暴動

記者蔡琛儀／台北報導

香港男神Tyson Yoshi為花蓮跨年，當空少奔台36小時夜未眠，獨寵台粉的他不僅打造專屬歌單，更頂寒風14度低溫「脫掉」猛肌，放送傲人巨胸成最「養眼」新年禮物送歌迷。

▲▼Tyson Yoshi花蓮跨年。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲▼Tyson Yoshi為花蓮秀出驚人好身材。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲▼Tyson Yoshi花蓮跨年。（圖／想不到音樂工作室提供）

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頂著寒風打赤膊唱歌的他更有如「行走的費洛蒙」，他表示：「只獻給花蓮歌迷！彌補上次來到花蓮開唱沒有脫衣服的遺憾，這一次決定脫好脫滿給大家看個夠！」被問到在寒風中脫衣唱歌如何保暖？他嘴甜笑說：「完全不會！我連暖暖包都沒貼，歌迷的支持就是我最好的暖暖包！」

為了跨年三天只睡五小時的他如何顧身材？他表示：「台灣的真很方便！便利商店都有賣很好吃的雞胸肉跟白飯，它們就是我的跨年大餐！再配合少量多餐及隨地徒手健身，就可以暫時維持肌肉不流失！」

▲▼Tyson Yoshi花蓮跨年。（圖／想不到音樂工作室提供）

▲Tyson Yoshi非常勤跑台灣。（圖／想不到音樂工作室提供）

他與花蓮頗有緣分，去年四月他為了花蓮地震震災，特別捐助百萬重建花蓮做公益盡心力成香港藝人表率，關心災情的他還曾趁來台跑活動的空檔去花蓮走走，更對於花蓮的好山好水十分迷戀，他表示：「花蓮的美讓我想在這置產！」

常往返台港兩地的Tyson Yoshi，把飛機當交通工具，這次旋風奔台36小時夜未眠，一唱完跨年又返回香港參加元旦舉辦的2024香港叱咤頒獎典禮，讓他在跨年夜當天倒數完後就直接回飯店打包行李前往機場，本周末又要飛來台灣出席校唱，Tyson Yoshi更預告今年將來台發行新專輯並辦演唱會，儼然是半個台灣人的他笑說：「今年要挑戰一年往返台灣超過20次的目標！」

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