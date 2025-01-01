徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

記者孟育民／台北報導

女星徐凱希擁有穩健的口條、甜美的外型，近年來主持《天才衝衝衝》人氣頗高，也是許多廠商、活動親賴的的主持人，尾牙邀約不斷，昨（31日）她主持台南跨年，不料卻出包，在介紹FEniX的時候，誤把粉絲名叫錯，讓他事後自責發文：「我真的很抱歉，下次我一定會再三確認！」

▲徐凱希跨年主持不慎口誤 。（圖／翻攝自YouTube／TVBS）



徐凱希還原當下，誤把FEniX粉絲名「救火隊」叫成「滅火器」，當場被粉絲糾正，「我很自信的大喊 『滅火器在哪裡』， 而且是很有自信的那種，結果糗到一個歪掉，他們的粉絲是叫救火隊，天哪我真的跟FEniX還有救火隊跪了， 因為平常有看他們的演出，記得他們的粉絲跟火有關，所以一直根深蒂固以爲是滅火器，因為以爲自己是對的，所以上場前也沒有再做確認，不然平常我一定會認真查資料的！」

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▲▼FEniX 。（圖／翻攝自YouTube／TVBS）

徐凱希內疚發文，更立馬追蹤了FEniiX粉絲團，直言：「我也是救火隊了！我這輩子跟下輩子都不會叫錯了！」雖然發生小小插曲，不過仍不少人大讚她主持的很棒，團員max也在底下安慰她：「辛苦了姐，請別放在心上。」曹家齊則表示：「沒事的姐。」



