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《燦爛的風和海》全網零負評大推2025值得追　社畜、打工人看完超有感

網友大推2025最值得追，陸劇《燦爛的風和海》全網零負評！社畜、打工人看完超有感，現實生活雖不完美但也只能不斷努力

▲《燦爛的風和海》被譽為「全網零負評」。（圖／取自 《燦爛的風和海》官方微博）

圖文／CTWANT

被譽為「全網零負評」的高分陸劇《燦爛的風和海》。近期在網路上討論度非常熱，由鍾楚曦、孫陽、陳昊宇、韓東君領銜主演，本劇圍繞在澳門這座摩登繁華與古樸市井交織的城市中的三場奇遇，講述了性格張揚的藝廊策展人陳嘉慧，與來澳門參賽的車手韓俊豪相遇，開啟了一段浪漫又治癒的愛情故事，一共有20集。

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陸劇《燦爛的風和海》角色介紹：

陳嘉慧（鍾楚曦飾）：旅居澳門數年，是一名自由又神秘的藝術策展人，在澳門這所文化與傳承融匯之城，開始了對夢想和愛的重新認知，與賽車手韓俊豪有浪漫的戀愛。

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▲鍾楚曦。（圖／取自 《燦爛的風和海》官方微博）

韓俊豪（韓東君飾）：職業賽車手來到澳門參加國際GT杯賽事，雖然已過職業生涯黃金期，但他卻覺得自己還沒有和這個賽場分出一個勝負，對陳嘉慧一見鐘情。

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▲韓東君（圖／取自 《燦爛的風和海》官方微博）

徐君樂（孫陽飾）：個性自由灑脫、笑容溫暖，是大家眼中的斜槓青年、澳門萬事通，但看似無憂無慮的他也正經歷著最艱難的人生抉擇，幫助麥又歌並產生曖昧情感。

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▲孫陽。（圖／取自 《燦爛的風和海》官方微博）

麥又歌（陳昊宇飾）：都市白領，從小積極上進、責任感滿滿，因公司的緊急任務獨身前往澳門，四處碰壁的她開始重新思考自己的人生選擇是否正確，不過也在此邂逅了幸福。

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▲陳昊宇。（圖／取自 《燦爛的風和海》官方微博）

陸劇《燦爛的風和海》好看嗎？

這部都市劇沒有過多的狗血劇情、也沒有高富帥總裁，而是將平凡人現實生活的困境與感情互相融合，呈現出一種非常真實而動人的節奏，讓觀眾能感覺好像就是在說自己身邊的故事，尤其是把澳門這個地方拍攝得非常漂亮，看完讓人想要再去一趟澳門體驗當地的民俗風情與文化。

網友大推2025最值得追，陸劇《燦爛的風和海》全網零負評！社畜、打工人看完超有感，現實生活雖不完美但也只能不斷努力

▲《燦爛的風和海》把澳門拍攝得非常漂亮。（圖／取自 《燦爛的風和海》官方微博）

陸劇《燦爛的風和海》因寫實劇情獲得高評價

劇中麥又歌的角色在網路討論度很高，因為她的職場困境與我們一般無二所以能產生共鳴，加班、堵車、客戶爽約、職場壓力...，看到她就讓人想到自己對於工作也有許多無力與無奈之處，這部劇之所以受人喜愛全因為細膩的情感刻畫，告訴我們現實雖然不算完美，但還是得堅持與努力不懈，另外導演也十分擅長氛圍拿捏與鋪陳，讓人忍不住想看每個角色的發展，邊追劇同時還能使你在壓力中感受溫暖與治癒的力量，這也是我們現代人必須學習的課題，找到能使心情豁然開朗的方法，否則會陷入焦慮、抑鬱中無法自拔。

網友大推2025最值得追，陸劇《燦爛的風和海》全網零負評！社畜、打工人看完超有感，現實生活雖不完美但也只能不斷努力

▲劇中麥又歌的角色在網路討論度很高。（圖／取自 《燦爛的風和海》官方微博）

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周刊王, 陸劇, 燦爛的風和海

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