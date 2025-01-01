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羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

記者蔡琛儀／台北報導

羅志祥（小豬）今年二度在高雄巨蛋舉辦跨年演唱會，粉絲最期待的砸派秀也從兩首歌，加碼成四首歌的長ㄉㄨ，成為繼煙火之外的高潮橋段，甚至有人自帶刮鬍泡進場，就是要與小豬PK，小豬也笑說﹕「跨年這一場我豁出去了，造型帽子也不戴了，就讓粉絲砸個夠。」與歌迷互動零距離，玩到全身都是刮鬍泡，歌迷完全不手軟。

▲▼羅志祥2025高雄跨年演唱會。（圖／寬宏藝術 X 華納音樂提供）

▲▼羅志祥慘被觀眾派洗全身。（圖／寬宏藝術 X 華納音樂提供）

▲▼羅志祥2025高雄跨年演唱會。（圖／寬宏藝術 X 華納音樂提供）

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小豬這次豁出去給粉絲砸派，連帽子都不戴了，「這次是樂園的主題，演唱會海報的主視覺也是我被砸派，歡慶30周年的意思，所以安排這個環節也是希望歌迷能一起感受，加上每一次的表演我都期許自己要有新奇的作法，去年是從舞台走下台離場，讓歌迷看傻眼，這一次的環場我也是沒有搭乘造型車，特別以行走的方式跟粉絲做互動，還加碼讓觀眾砸派，只要跟剪刀石頭布，贏的就可以砸我。」果真社群一片小豬被砸派的畫面，驚呼小豬如此沒有偶像包袱。

有人早早預告跨年場要自備刮鬍泡進場，小豬也做好準備，不怕妝髮全毀，也要跟歌迷一起慶祝這個里程碑，小豬笑說﹕「誰怕誰，我豁出去了，刮鬍泡跟煙火一樣加碼加量。」結果現場場面一度失控，羅志祥遭歌迷用派洗到全身都是白色刮鬍泡，歌迷一度認不出來台上歌手就是羅志祥，羅志祥也被砸到懷疑人生，直問：「我是誰？我在哪？」

▲▼羅志祥2025高雄跨年演唱會。（圖／寬宏藝術 X 華納音樂提供）

▲羅志祥二度選在高雄開跨年演唱會。（圖／寬宏藝術 X 華納音樂提供）

去年羅志祥跨年在高雄巨蛋開唱，從彩排就被附近鄰居投訴低音太強太震，也在場館與主辦之間溝通協調去調整音量，以不打擾附近居民為最高目標，但到了〈鬧翻天〉這首歌讓現場歌迷太嗨，全場狂跳產生震動，即使音響音量已經調整，還是收到附近居民投訴有類地震的現象。今年小豬冒著被投訴的風險，在跨年倒數完緊接〈鬧翻天〉，讓全場歌迷在絢爛煙火特效中放飛自我，盡情邊唱邊跳，未來〈鬧翻天〉這首歌會不會成為高雄巨蛋禁唱歌曲，還有待場館確認。而他也透露，這次演唱會的海外場次已經陸續公布，台灣的部分敬請期待。

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