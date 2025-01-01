黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

圖文／鏡週刊

好久不見的陳建州（黑人）與范瑋琪（范范）夫妻，在2024年12月25日耶誕節當天，被本刊直擊在松菸餐廳吃中餐，夫妻倆各坐一方，分別低頭滑手機且鮮少對話，互動就如一般的老夫老妻般寫意自在。提及兩人曾傳出離婚一說，黑人說：「不可能（離婚），簡直是亂寫，看到這個新聞真是啼笑皆非。」

黑人與范范在耶誕節一起吃午餐，看來很有過節日的儀式感，但黑人表示，當天就是很平淡的日常，夫妻倆簡簡單單吃頓飯，就是過日子。本刊問范范，是否有收到黑人的耶誕禮物？范范將手中的提袋拿高說：「沒有ㄟ，就是一個蛋糕。」

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▲12/25 14：04 耶誕節當天，黑人（左）與老婆范范（右）一起到松菸的餐廳用餐。

▲14：10 黑人與范范享用中餐，兩人如同老夫老妻般，各自用餐。

平淡過日 離婚不可能

結婚13年來，黑人與范范是彼此的最佳隊友，回顧這一年多來，范范的至親從奶奶、叔叔、爸爸和媽媽相繼離世，心情受到很大的衝擊，黑人說：「這些日子過得並不容易，一次離開了那麼多親人，不過范范很堅強，而我能做的就是陪伴，加上信仰也給了我們很大的力量。」

▲范瑋琪（中）在杭州開唱，好友潘瑋柏（左）及王力宏（右）特別來支持。（翻攝自范瑋琪微博）

黑人說夫妻倆就是平淡過日子，生活很規律，每天一大早，夫妻倆一起送飛飛和翔翔上學後，隨即各忙各的工作，偶爾會相約吃飯，享受著不受干擾的兩人世界。他說：「我覺得平淡就是福，每天都要平平安安過日子。」之前無端冒出兩人離婚一說，黑人堅定否認，指兩人是互相支持的好夥伴與家人。

▲出道24年的范范，在北京舉行「我們之間的事」巡演發布會。（翻攝自黑天使製作微博）

各忙事業 等三月開唱

現擔任P. LEAGUE+副會長的黑人，視籃球為一生志業，從每年10月到隔年5月，每逢週末都有籃球比賽，必須到球場上班，沒辦法陪伴家人，全交由范范一人帶小孩，他只能趁著暑假期間帶孩子們出國度假。之前他與范范帶孩子赴日本大阪的環球影城玩樂，被指對范范露出不耐煩的神情，對此，黑人無奈嘆：「不知道哪裡來的消息，看到都覺得好笑。」

▲范瑋琪日前到四川演出，重啟天涯小歌女的生活。（翻攝自范瑋琪微博）

黑人忙籃球事業，出道24年的范范，歌唱之路也將重新啟動，她原定在2023年9月舉辦復出演唱會，無奈因黑人捲入＃MeToo風波臨時喊卡。日前，范范po出重返錄音室的畫面，開心說自己戴上耳機的瞬間活過來了，她感慨世界也許變化很大，但愛唱歌的初心從來沒有改變過，已開始為2025年3月起跑的演唱會巡禮做準備。

▲黑人（中）現擔任P. LEAGUE+副會長，視籃球為一生志業。（翻攝自陳建州IG）

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