ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

12/25 14：08 范范（右）頂著大素顏與黑人（左）吃飯，過程中，兩人鮮少對談。

圖文／鏡週刊

好久不見的陳建州（黑人）與范瑋琪（范范）夫妻，在2024年12月25日耶誕節當天，被本刊直擊在松菸餐廳吃中餐，夫妻倆各坐一方，分別低頭滑手機且鮮少對話，互動就如一般的老夫老妻般寫意自在。提及兩人曾傳出離婚一說，黑人說：「不可能（離婚），簡直是亂寫，看到這個新聞真是啼笑皆非。」

黑人與范范在耶誕節一起吃午餐，看來很有過節日的儀式感，但黑人表示，當天就是很平淡的日常，夫妻倆簡簡單單吃頓飯，就是過日子。本刊問范范，是否有收到黑人的耶誕禮物？范范將手中的提袋拿高說：「沒有ㄟ，就是一個蛋糕。」

12/25 14：04 耶誕節當天，黑人（左）與老婆范范（右）一起到松菸的餐廳用餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲12/25 14：04 耶誕節當天，黑人（左）與老婆范范（右）一起到松菸的餐廳用餐。

14：10 黑人與范范享用中餐，兩人如同老夫老妻般，各自用餐。

▲14：10 黑人與范范享用中餐，兩人如同老夫老妻般，各自用餐。

平淡過日　離婚不可能

結婚13年來，黑人與范范是彼此的最佳隊友，回顧這一年多來，范范的至親從奶奶、叔叔、爸爸和媽媽相繼離世，心情受到很大的衝擊，黑人說：「這些日子過得並不容易，一次離開了那麼多親人，不過范范很堅強，而我能做的就是陪伴，加上信仰也給了我們很大的力量。」

范瑋琪（中）在杭州開唱，好友潘瑋柏（左）及王力宏（右）特別來支持。（翻攝自范瑋琪微博）

▲范瑋琪（中）在杭州開唱，好友潘瑋柏（左）及王力宏（右）特別來支持。（翻攝自范瑋琪微博）

黑人說夫妻倆就是平淡過日子，生活很規律，每天一大早，夫妻倆一起送飛飛和翔翔上學後，隨即各忙各的工作，偶爾會相約吃飯，享受著不受干擾的兩人世界。他說：「我覺得平淡就是福，每天都要平平安安過日子。」之前無端冒出兩人離婚一說，黑人堅定否認，指兩人是互相支持的好夥伴與家人。

出道24年的范范，在北京舉行「我們之間的事」巡演發布會。（翻攝自黑天使製作微博）

▲出道24年的范范，在北京舉行「我們之間的事」巡演發布會。（翻攝自黑天使製作微博）

各忙事業　等三月開唱

現擔任P. LEAGUE+副會長的黑人，視籃球為一生志業，從每年10月到隔年5月，每逢週末都有籃球比賽，必須到球場上班，沒辦法陪伴家人，全交由范范一人帶小孩，他只能趁著暑假期間帶孩子們出國度假。之前他與范范帶孩子赴日本大阪的環球影城玩樂，被指對范范露出不耐煩的神情，對此，黑人無奈嘆：「不知道哪裡來的消息，看到都覺得好笑。」

范瑋琪日前到四川演出，重啟天涯小歌女的生活。（翻攝自范瑋琪微博）

▲范瑋琪日前到四川演出，重啟天涯小歌女的生活。（翻攝自范瑋琪微博）

黑人忙籃球事業，出道24年的范范，歌唱之路也將重新啟動，她原定在2023年9月舉辦復出演唱會，無奈因黑人捲入＃MeToo風波臨時喊卡。日前，范范po出重返錄音室的畫面，開心說自己戴上耳機的瞬間活過來了，她感慨世界也許變化很大，但愛唱歌的初心從來沒有改變過，已開始為2025年3月起跑的演唱會巡禮做準備。

黑人（中）現擔任P. LEAGUE+副會長，視籃球為一生志業。（翻攝自陳建州IG）

▲黑人（中）現擔任P. LEAGUE+副會長，視籃球為一生志業。（翻攝自陳建州IG）

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【星夫妻風波多】演藝圈星夫妻踩中國紅線　名下88億+96套房產險沒了
【獨家】【恢單不好過】回歸運將人生　宋晉賢上班一個月宣告失業
【恢單不好過】夏克立恢單舊疾復發動手術　近期發燒肺部感染又住院

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊：新年禮物可以吧　8萬人嗨炸

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊：新年禮物可以吧　8萬人嗨炸

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！上床要被人抱 吞嚥吃力惹心疼

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！上床要被人抱 吞嚥吃力惹心疼

鄭家純醫生老公「首露臉」！結婚滿2年嗆酸民：說要切ㄐㄐ的記得喔

鄭家純醫生老公「首露臉」！結婚滿2年嗆酸民：說要切ㄐㄐ的記得喔

有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」！回他家待3hrs全被拍

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」！回他家待3hrs全被拍

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」　尷尬畫面曝光好社死

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」　尷尬畫面曝光好社死

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

直擊／大安森林公園「一邊哭一邊跨年」現場破千人！　楊貴媚到場陪哭

直擊／大安森林公園「一邊哭一邊跨年」現場破千人！　楊貴媚到場陪哭

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

趙露思昏迷後病危！　後援會淚爆真相「病重被逼繼續工作」：非人對待

趙露思昏迷後病危！　後援會淚爆真相「病重被逼繼續工作」：非人對待

二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」　寒心被反咬：她的眼淚是種表演

二伯揭蘿拉薪水「光年終就破百萬」　寒心被反咬：她的眼淚是種表演

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫2024最後一天…無預警公布喜訊：新年禮物可以吧　8萬人嗨炸

趙露思「走路搖晃站不穩」復健畫面曝！上床要被人抱 吞嚥吃力惹心疼

鄭家純醫生老公「首露臉」！結婚滿2年嗆酸民：說要切ㄐㄐ的記得喔

有片／陸跨年眾女星大唱「中文版〈APT.〉」　網崩潰：又土又難聽

王瞳爆祕戀小2歲金曲才子「五官神似艾成」！回他家待3hrs全被拍

《偷偷藏不住》男星跨年「對嘴忘拿麥克風」　尷尬畫面曝光好社死

趙露思罹失語症「11月開始不對勁」完整時間軸！開槓老闆 爆壓垮她3稻草

直擊／大安森林公園「一邊哭一邊跨年」現場破千人！　楊貴媚到場陪哭

那對夫妻公開好消息！　Kim宣布女兒妮妮「明年有新身份」

趙露思「遭拖進廁所羞辱2hrs」驚恐痛哭！老闆5年惡行曝　她吞委屈病倒

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光
  2. 《木曜4》阿部瑪利亞宣布解約！突拋震撼彈：是時候了 節目合作動向曝
  3. 黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍
  4. 王一博跨年吊飛15層樓高「安全扣竟沒扣」！　主持人台下目睹嚇哭
  5. 歐陽妮妮生了！跨年夜全家「醫院迎男寶寶」　張書豪爸媽也到場
  6. 告五人正式官宣：4月站上高雄世運　成軍7年「觀眾數翻1萬倍」
  7. 蔡阿嘎資深員工「討債半年罕開罵」！揭蘿拉見不得光的事：在外招搖撞騙
  8. 「像大白天做害羞的事」　最火辣尤物為寫真挑戰極限
  9. 王瞳爆熱戀「深夜出入男方家」還原私會過程　經紀公司發聲了！
  10. 101煙火紅到國際！天團聯合公園成員轉發了　台粉驚喜狂讚：歷年最美

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366