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聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

▲▼聖結石遭捲入蘿拉事件。（圖／翻攝自IG）

▲聖結石捲入蘿拉事件。（圖／翻攝自IG）

記者張靖榕／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎近期針對前員工蘿拉（林沛蓁），利用AB合約詐財破千萬的事件，與夥伴蔡宗翰、耶嫩及警方、法院人士登門強制執行，影片釣出「網紅聖結石（曾聖傑）疑是蘿拉的房東」。對此，聖結石1日深夜發文證實，林沛蓁確實使用他旗下的工作室，而且事件爆發到12月31日林沛蓁發文坦承涉及不法情事前，他都是依「無罪推定原則」處理，同意林沛蓁持續依合約合理使用位於蘆洲的辦公室（住所）。

聖結石1日深夜接近午夜發文說明與林沛蓁的合約關係，以下為全文。

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大家好，我是聖結石（曾聖傑），不是聖人股份有限公司是我之前2019年做服飾品牌的公司，已於2021年停業，跟ABCDEFG合約事件都毫無關係。

本人目前為全職投資者，持續尋找有潛力的個人、團隊、公司進行天使投資，亦有幾處工作室作為新創孵化，只要是本人所投資的個人、團隊、公司都能24H使用，通常都是用於開會、辦公、簡報、聚餐等，工作室亦有準備床、沙發、衛浴，可供新創項目團隊睡覺、洗澡等，有點類似共享工作室的概念。

林沛蓁是我所投資的「其中一間」公司的「投資者之一」，在2024年6月6日蔡阿嘎發出聲明之前，本人已在2024年5月18日簽署投資合約確定投資該公司，且根據投資合約協定在兩年內不得退股，林沛蓁在蔡阿嘎發出聲明之前就已取得我的同意，可以合理使用共享工作室，無論是辦公、開會，還是睡覺、聚餐。

在林沛蓁2024年12月31日發出聲明之前，本人只能依「無罪推定原則」處理，即刑事訴訟法第一百五十四條第一項規定：「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。」，於法理都無依據能請林沛蓁離開共享工作室。

而林沛蓁於2024年12月31日於個人社群平台發表聲明，坦承涉及不法情事，並已申請自請調查，本人將於近期與林沛蓁協商新創孵化共享工作室的使用權之議題。

本人面對任何不法情事，本人絕不支持、絕不容許、絕不姑息，更遑論包庇、協助其任何形式的脫罪，本人公開呼籲林沛蓁應負擔起配合檢方偵辦、積極還款等應負之責任。

2025/01/02 聖結石（曾聖傑）

蔡阿嘎31日在YouTube頻道上傳影片「討債全紀錄」上集，紀錄近期向前員工蘿拉依法強制執行的過程。

影片中，蔡宗翰指出，蘿拉位在蘆洲的住處被登記為4房1廳的工作室，也很明確地看到工作室的名稱；對此，大頭佛忍不住說了一句意有所指的話，認為房東知道情況還讓蘿拉繼續居住，「真的不是個聖人」，蔡阿嘎則表示房東要嘛不認識蘿拉，要嘛就是包庇她。

敏銳的網友認為，大頭佛的一番話藏著關鍵字，立刻聯想到聖結石成立的「不是聖人股份有限公司」，查詢之下竟然真的看到，公司設立地點和蘿拉住處同樣位於蘆洲。

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聖結石, 蘿拉, 蔡阿嘎

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