LULU入圍三項卻槓龜　被胡瓜這句話療癒了

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道《下面一位》，在一年內即將突破30萬訂閱數，高人氣的表現也讓胡瓜體驗到了網紅的滋味，喜愛和觀眾互動的他，在25日也開設直播和粉絲一起慶祝聖誕節，寵粉的表現又圈了一票粉絲。

▲胡瓜(右)訪問LULU有很多體會。（圖／下面一位）



LULU進入演藝圈十年都尚未和瓜哥在工作上碰過面，兩人首度在《下面一位》頻道合體，暢聊演藝生涯大小事，話匣子一發不可收拾，而LULU是主持人，也是位演員，跨領域的表現也獲得瓜哥讚揚，LULU備受感動：「有瓜哥的讚美，我像是得了新人獎！」

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▲胡瓜與LULU從沒合作過。（圖／下面一位）



LULU加碼分享某一年入圍了三個金鐘獎項最後卻槓龜，她也坦言了因為那時還年輕，得失心非常重，失落的她忍不住在座位上哭泣，而這時胡瓜從她面前邊笑邊打趣說：「沒事的，我也沒得獎！可以回家啦！」落落大方又豁達的模樣讓LULU印象深刻。胡瓜隨即以幽默口吻闡述自己經歷了四任總統的時間才得獎，藉由小故事鼓勵LULU，也肯定她的表現。



兩人同為經驗豐富的主持人，彼此相雙方分享在主持工作上遇到的各種狀況。胡瓜透露自己一定要工作，沒有工作時會感到焦慮，過去總是廢寢忘食的忙碌，幾乎很少有時間休息，不過滿檔的工作機會也讓胡瓜因此練就一條SOP，遞上麥克風就能隨即上台展現專業。在一旁的LULU點頭如搗蒜，認為自己也是在各種主持場合的演練下，訓練臨場反應，也讓自己說學逗唱樣樣行。



而兩人都有主持跨年晚會的經驗，而橫跨多種領域的LULU，是主持人是歌手也是演員，而當他轉變角色，是以歌手身分拿起麥克風站上舞台時又是不一樣的挑戰，對此胡瓜分享了自身表演小插曲，曾經在跨年晚會上因為大字報尚未翻頁，緊急求助合唱夥伴，才將表演順利落幕。