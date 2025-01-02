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趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手的她」…前經紀人發聲

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星趙露思元旦發長文，吐露從2019年開始就出現憂鬱傾向，且被診斷出有解離症（大陸稱為分離性障礙）、焦慮。而她長文提及挨了打 ，各界指向經紀公司「銀河酷娛」創始人李煒，不過李煒發文否認，外界轉向推測是指前經紀人徐以若。

▲▼趙露思女廁遭毆打，網揪霸凌兇手質疑前經紀人徐以若。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思女廁遭毆打，網揪霸凌兇手質疑前經紀人徐以若。（圖／翻攝自微博）

趙露思先是被閨蜜發文爆出曾因試戲沒上被打，還被弄到廁所羞辱2小時，元旦PO長文「後來因為作品被認可，感謝大家給的底氣，我才有勇氣說再見了」，接著提及「到最後的最後，她拿走巨額『分手費』才只願意停止『一哭二鬧三上吊』，行業內外不斷的造謠詆毀，無數人『八卦』之後來找我的聊天，其實，每一次都是痛苦的加深，所以這並沒有停止對我傷害……」。再加上「銀河酷娛」創始人李煒發文強調「我不可能在女廁所毆打她，不是我！」文中的「她」引發陸網揣測，有網友質疑指的是前經紀人徐以若。

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▲▼趙露思女廁遭毆打，網揪霸凌兇手質疑前經紀人徐以若。（圖／翻攝自微博）

▲「銀河酷娛」創始人李煒否認「女廁毆打的人不是我」。（圖／翻攝自微博）

據陸網輪番轉發娛樂博主「天之餃子11」的貼文。娛樂博主指出，這位前任女經紀人談及被一手栽培的藝人捨棄而抑鬱，當時與藝人確認接了一個B級劇集（B級指戲劇製作預算等級）的女主角角色，男主則是公司另一位男藝人，女藝人認為對自己在上升期的發展沒有幫助，經紀人則是沒有多想，當時的決策是基於兩位藝人情感深度綁定的情況下作出的，也獲得過藝人同意。網友也隨即找出劇集是《一不小心撿到愛》。

▲▼趙露思女廁遭毆打，網揪霸凌兇手質疑前經紀人徐以若。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思女廁遭毆打，網揪霸凌兇手質疑前經紀人徐以若。（圖／翻攝自微博）

另一派網友質疑前經紀人手段「得不到就毀掉ta（她）」，對趙露思多次詆毀羞辱又毆打，強迫接劇拉拔同公司藝人，導致趙露思拍戲期間心情沮喪，並挖出趙露思的點歌帳號，發現點歌都會配字「煎熬每一天，希望每個好演員都能拍上令自己有熱血的戲」、「忍忍就過了」，還點過歌曲〈沒有人不比我快樂〉。由於兩派揣測文讓徐以若成為熱搜人物。

▲▼趙露思女廁遭毆打，網揪霸凌兇手質疑前經紀人徐以若。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙露思女廁遭毆打，網揪霸凌兇手質疑前經紀人徐以若。（圖／翻攝自微博）

▲趙露思網易雲點歌帳號配字顯露低潮情緒。（圖／翻攝自微博）

陸網接著爆料，稱徐以若在業界被稱「燕姐」，帶過藝人還有女星李一桐，並且常要公司藝人「全年無休」接戲，現在帶的藝人是張凌赫。部分網友留言「我終於知道為什麼老覺得張凌赫老接一些看起來很窮的劇了」、「一直不讓凌赫休息，肉眼可見的疲倦」，轉向質疑經紀人霸凌。有人稱趙露思與徐以若直到2023年才結束合作關係。而徐以若2日透過律師發表律師聲明，強調外界謠傳為不實消息。

▲▼趙露思女廁遭毆打，網揪霸凌兇手質疑前經紀人徐以若。（圖／翻攝自微博）

▲▼趙露思女廁遭毆打，網揪霸凌兇手質疑前經紀人徐以若。（圖／翻攝自微博）

▲經紀人徐以若被爆料。（圖／翻攝自微博）

▲▼徐以若發律師聲明。（圖／翻攝自微博）

▲▼徐以若發律師聲明。（圖／翻攝自微博）

▲徐以若發律師聲明。（圖／翻攝自微博）

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