三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導

記者蕭采薇／台北報導

網友在臉書發起「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，致敬蔡明亮作品《愛情萬歲》的結局，女主角楊貴媚坐在大安森林哭泣七分鐘的名場面。活動在跨年夜當晚湧入3000人，也吸引了包括CNN和BBC等外媒報導。

▲大安森林公園「一邊哭一邊跨年」，導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚到場陪哭。（圖／國家影視聽中心提供）

在跨年前，CNN就以專文報導「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動，還登上新聞首頁，並配上30年前楊貴媚於《愛情萬歲》的劇照。活動結束後，當晚的照片也登上BBC中文網的臉書粉絲專頁，成為繼101煙火外，台灣另一個備受國際關注的跨年活動。

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▲CNN專文報導「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動。（圖／翻攝自CNN網站）

由網友號召開始，適逢電影《愛情萬歲》30週年，今年國家影視聽中心接力擴大主辦，導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚更是到場「陪哭」，最終活動湧入3000人，導演蔡明亮、演員李康生、楊貴媚也趕在放映前驚喜現身，在人群的歡呼簇擁下入座欣賞電影，露天放映的魅力在當晚發揮得淋漓盡。

▲BBC中文網以社群貼文分享「在大安森林公園一邊哭一邊跨年」活動。（圖／翻攝自BBC中文網臉書專頁）