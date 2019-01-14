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「偶像劇女神」素顏搭板南線！　月台自拍沒人發現

記者潘慧中／綜合報導

楊謹華2018年底升格人妻，新婚生活樸實幸福，期間仍不忘和粉絲分享生活，她13日幾乎零遮掩和民眾一起搭乘捷運，甚至大方在月台自拍PO上網，大方展露素顏美貌。

▲楊謹華作風親民。（圖／翻攝自Facebook／楊謹華 Cheryl）

照片中，可以看到楊謹華戴上黑帽，臉蛋似乎毫無擦上任何脂粉，眉毛、眼睛、嘴唇和皮膚，全都以最自然的面貌入鏡，身穿牛仔外套內搭白上衣，打扮得相當親民。

▲▼「偶像劇女神」素顏搭板南線！（圖／翻攝自Facebook／楊謹華 Cheryl）

▲楊謹華素顏搭捷運。（圖／翻攝自Facebook／楊謹華 Cheryl）

格外引起討論的是，楊謹華大方在板南線忠孝開頭的捷運站自拍，套用理科太太的台詞說：「嗨！大家今天過得好嗎？」當天剛好是美好的禮拜天，她呼籲大家不妨放下手機、看看周邊的事物，「絕對比手機還精彩。」不少網友也笑說：「如果放下手機看到妳真的會超高興！」

▲楊謹華素顏或化妝都一樣有氣質。（圖／翻攝自Facebook／楊謹華 Cheryl）

楊謹華2018年終結單身獲得不少祝福，Ben靦腆、不會刻意獻殷勤的個性深深擄獲她的心，她也透露平常會抓緊時間相處，很感謝男方對她工作的體諒和支持，內心充滿「前所未有的安全感」，現在非常幸福，「和另外一半相處方式非常舒服、踏實、平安」，聽得出來她的身心靈處於最佳狀態。

楊謹華臉書全文：

嗨！大家今天過得好嗎？

#今天是美麗的星期日
#放下手機
#看看周邊的事物
#絕對比手機還精彩

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