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賈靜雯關美肌！　「0修圖照」難得曝光…網看傻：根本咘咘

記者潘慧中／綜合報導

賈靜雯出道多年，無論是臉蛋或身材都保養得宜，絲毫看不出是3個孩子的媽，這項事實可以從她近日曝光的幕後照印證，為工作換上裸膚色露肩短洋裝，沒有經過修圖的側拍照再度驚艷網友，「根本零死角！」

▲▼賈靜雯關美肌「0修圖照」難得曝光（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲▼賈靜雯側拍0修圖照難得曝光。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲▼賈靜雯關美肌「0修圖照」難得曝光（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

透過現場的拍攝鏡頭，可以看到賈靜雯身穿胸前大U挖空洋裝，露出漂亮的肩頸線條，貼身剪裁襯托出她的S曲線好身材，鏡頭轉到幕後側拍照，網友全都看傻了眼：「根本沒差！」只見她應該是穿著同一套服裝拍攝形象照，身材穠纖合度，就算沒有濾鏡效果，依然從頭美到腳。

▲▼賈靜雯關美肌「0修圖照」難得曝光（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲▼賈靜雯這張照片被網友說超像咘咘。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲▼賈靜雯關美肌「0修圖照」難得曝光（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

拍攝當天，賈靜雯貌似換了不少套服裝，其中一張紮起公主頭、身穿灰藍色T恤的照片，嘴巴微張、頭往上揚的角度，讓不少網友有「看到咘咘」的既視感，彷彿能看到二女兒長大後的模樣。

▲▼賈靜雯關美肌「0修圖照」難得曝光（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲▼賈靜雯拍攝當天似乎換了不少造型。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

▲▼賈靜雯關美肌「0修圖照」難得曝光（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia）

賈靜雯當天把頭髮打濕、身體各處都抹上泡泡，「開心工作開心玩～泡泡澡啊唱唱歌～」，態度相當敬業，看到現場有小朋友演員、愛犬miu miu還來探班，心情都不自覺好了起來。

賈靜雯臉書全文：

今日工作今日畢～
開心工作開心玩～
泡泡澡啊唱唱歌～
今日有miu有孩子～
工作團隊好專業～
想知內容是什麼～
時間一到就公佈

#miu miu只是來探班孩子不是我孩子

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關鍵字

賈靜雯, 修杰楷, Bo妞, 梧桐妹, 咘咘

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