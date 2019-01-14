小小瑜老公「持續14天」幫洗頭吹髮！　網羨慕：嫁對人了

記者潘慧中／綜合報導

「小小瑜」張芯瑜2017年低調完婚，老公婚後越來越貼心，她14日在社群網站透露，不久前因為不小心跌倒，導致美甲斷裂，沒想到老公主動提議幫忙洗頭，一洗就持續了14天，讓她感動地說：「太寵了吧！誇張耶！」

▲▼小小瑜不久前和老公去旅行。（圖／翻攝自Facebook／小小瑜 張芯瑜）



小小瑜透露和老公共度跨年旅行時，因為有夜盲症的關係，意外在3D遊樂設施裡跌倒，美甲硬生生從中斷裂，回家後，老公越想越不捨、摸了摸她的頭說：「妳手指會痛，我幫妳洗頭！」

▲小小瑜美甲從中斷裂。（圖／翻攝自Facebook／小小瑜 張芯瑜）



當下心情好到快起飛，小小瑜不敢相信老公居然主動要做如此麻煩的事，不只是單純洗頭，老公從洗髮、潤髮、刷背和吹髮全都一手包辦，如此溫暖貼心的行為連續進行了兩個禮拜，「覺得現在生活真是這輩子沒這麼快樂過，不思議寵妻魔人。」不少網友看了也直呼她真的嫁對人了！

▲小小瑜老公連續幫她洗頭吹髮了14天。（圖／翻攝自Facebook／小小瑜 張芯瑜）



夫妻間感情超好，小小瑜被問到保持熱戀的秘訣時，她笑說：「應該是撒嬌吧？！」個性如女漢子的她只對老公撒嬌，趁老公做家事或是任何貼心舉動時，她會突然從後面環抱、面帶嬌羞地說：「謝謝歐爸。」讓老公一秒就酥麻了。

小小瑜臉書全文：

跨年旅行因為有夜盲症的關係我在3D遊樂設施裡跌倒

手指的美甲從中間斷裂

回家後Oppa跟我在沙發抱在一起看Netflix時

他摸摸我的頭說:妳手指會痛 看完這集我幫妳洗頭

我真是快飛起來 這麼麻煩的事居然主動提出

太寵了吧 誇張耶

然後他就每天幫我洗髮-潤髮-刷背-吹髮

⋯持續14天了

#我頭油超醜哈哈#不思議寵妻魔人