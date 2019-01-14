ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小小瑜老公「持續14天」幫洗頭吹髮！　網羨慕：嫁對人了

記者潘慧中／綜合報導

「小小瑜」張芯瑜2017年低調完婚，老公婚後越來越貼心，她14日在社群網站透露，不久前因為不小心跌倒，導致美甲斷裂，沒想到老公主動提議幫忙洗頭，一洗就持續了14天，讓她感動地說：「太寵了吧！誇張耶！」

▲▼小小瑜老公「持續14天」幫洗頭吹髮（圖／翻攝自Facebook／小小瑜 張芯瑜）

▲▼小小瑜不久前和老公去旅行。（圖／翻攝自Facebook／小小瑜 張芯瑜）

▲▼小小瑜老公「持續14天」幫洗頭吹髮（圖／翻攝自Facebook／小小瑜 張芯瑜）

小小瑜透露和老公共度跨年旅行時，因為有夜盲症的關係，意外在3D遊樂設施裡跌倒，美甲硬生生從中斷裂，回家後，老公越想越不捨、摸了摸她的頭說：「妳手指會痛，我幫妳洗頭！」

▲▼小小瑜老公「持續14天」幫洗頭吹髮（圖／翻攝自Facebook／小小瑜 張芯瑜）

▲小小瑜美甲從中斷裂。（圖／翻攝自Facebook／小小瑜 張芯瑜）

當下心情好到快起飛，小小瑜不敢相信老公居然主動要做如此麻煩的事，不只是單純洗頭，老公從洗髮、潤髮、刷背和吹髮全都一手包辦，如此溫暖貼心的行為連續進行了兩個禮拜，「覺得現在生活真是這輩子沒這麼快樂過，不思議寵妻魔人。」不少網友看了也直呼她真的嫁對人了！

▲▼小小瑜老公「持續14天」幫洗頭吹髮（圖／翻攝自Facebook／小小瑜 張芯瑜）

▲小小瑜老公連續幫她洗頭吹髮了14天。（圖／翻攝自Facebook／小小瑜 張芯瑜）

夫妻間感情超好，小小瑜被問到保持熱戀的秘訣時，她笑說：「應該是撒嬌吧？！」個性如女漢子的她只對老公撒嬌，趁老公做家事或是任何貼心舉動時，她會突然從後面環抱、面帶嬌羞地說：「謝謝歐爸。」讓老公一秒就酥麻了。

小小瑜臉書全文：

跨年旅行因為有夜盲症的關係我在3D遊樂設施裡跌倒
手指的美甲從中間斷裂
回家後Oppa跟我在沙發抱在一起看Netflix時
他摸摸我的頭說:妳手指會痛 看完這集我幫妳洗頭
我真是快飛起來 這麼麻煩的事居然主動提出
太寵了吧 誇張耶
然後他就每天幫我洗髮-潤髮-刷背-吹髮
⋯持續14天了
#我頭油超醜哈哈#不思議寵妻魔人

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

推薦閱讀

未婚懷孕才知《麻辣》男友「0存款還負債」！　一句承諾讓她點頭嫁了

沒訂餐廳惹火女友！　綠茶覺得煩：有位子就坐，不然就換別家啊

蔡瑞雪掛號身心科　隱疾纏22年「到了晚上會心悸緊張」

吳兆絃：找到失散多年的姊妹了！　「混血五官」根本長一樣

「熊熊已婚」網瘋傳影片曝光！　密藏1年多…她鬆口回應了

劉雨柔「吊襪帶」戰鬥服求愛！　老公冷回「超解High」3個字

宇珊「胸肚2條肉色布」喝喜酒！　表弟結婚High翻：我是搶風頭表姐

瑤瑤第一次去迪士尼就大哭！　「換得一家溫飽，但真的錯過太多」

Mia、咘咘「閨蜜髮型」逛圓山花博公園！　開玩具車「超殺眼神」萌炸

賈靜雯關美肌！　「0修圖照」難得曝光…網看傻：根本咘咘

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

艾薇兒「卸掉眼線」太仙！　淡妝現身美到上熱搜

孫安佐講英文「完全變了」！雙聲道曝「監獄撿肥皂」戳破霸凌內幕

《玩很大》挨轟：想逼走小鬼！　網抓包「不公平細節」：明顯偏心

賈靜雯關美肌！　「0修圖照」難得曝光…網看傻：根本咘咘

等了8年！《絕命終結站》重啟新版　網推爆：童年陰影到現在

「對老婆內疚」本來不生第3胎！　哈哈親口認：我真的忍不住

《黑寡婦》爆拍成「限制級」　地方爸媽崩潰：怎麼帶女兒去看？　

YG不知他有演唱會！勝利只剩2伴舞開唱：舞者都去BLACKPINK場了

李光洙9年破例坐C位！戀上小9歲李善彬「多虧《RM》的她」

《蒙面》他蜜嗓唱標準英文　全場嚇傻…竟是超紅「好萊塢喜劇咖」！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小小瑜, 張芯瑜

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 女星驚曝：有長官找我去休息！　揭「演藝圈性騷擾」黑幕
  2. 情人節倒數1個月！昆凌想養新寵物「綠鬣蜥」　理由讓人驚呆
  3. 李洪基當兵前最後訪台！　生日3／2寶島開唱
  4. 評論家選擇獎／最佳女主角雙蛋黃！　女神卡卡獲影后爆哭
  5. 性侵案卡死《巴清傳》上檔夢　高雲翔3億財產遭凍結！
  6. 《聲林》13強總冠軍預測　「燒腦曲」這幾首都上榜
  7. JYP確定推TWICE師妹團！　「她」的妹妹瘋傳是一員
  8. 黃小柔3寶媽剷14公斤「有罪惡感」排工作2周前報備老公：先請假
  9. 小小瑜老公「持續14天」幫洗頭吹髮！　網羨慕：嫁對人了
  10. 肉圓爸因「沒加辣」痛毆妻小！　曹西平怒嗆：吃屎好了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366