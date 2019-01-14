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隋棠：生小孩會上癮！　「3年連3胎」產後1個月吐心聲

記者潘慧中／綜合報導

隋棠平安生下第3胎Olie後，去年底正式入住月子中心，調養身體期間，除了忙於服飾品牌，仍不忘和粉絲分享心情點滴，13日回想起3年連生3胎的生活，她忍不住笑說：「我這彷彿掉進時間無窮迴圈的三年。」

▲▼隋棠育有3個孩子。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

隋棠13日意外看到3年前拍攝的廣告，畫面中可以看到她紮起馬尾，身穿純白細肩帶小可愛，低頭專注看著小寶寶，一手護著小朋友的頭、一手撐住寶寶的上半身，眼神滿是母愛。

▲▼隋棠「3年連3胎」：這樣對嗎？（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

▲隋棠回想起3年前拍攝的廣告。（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

看到這段廣告後，隋棠忍不住笑出來，「因為三年後的自己還像照片裡一樣天天在洗小baby。」生活彷彿掉入無限迴圈，她開玩笑形容自己是「耽溺於家庭生活的女明星，阿內甘丟（這樣對嗎）？」儘管如此，只要看到小孩健康長大，一切都值得了，「嬰兒真的是最強大的快樂載體。」

事實上，隋棠2015年開始接力生小孩起，預言幾乎每發必中，生Max時曾做胎夢，收到身穿紫紅袍的仙女送的栗子，意味著「送你子」，2016年懷上Lucy，則是夢到很要好的男性友人聊天，聽見好友說「是女兒」，但當時孕期不足，無法判定性別，等結果一出爐，真的是女生。

▲▼儘管孕期難免不適，隋棠仍笑說：「生小孩是會上癮的！」（圖／翻攝自Instagram／suitangtang）

隋棠曾表示第3胎一直都是計畫中的事，她認為小孩多點手足是很棒的事、甚至笑說：「生小孩是會上癮的！」沒想到，2018年9月證實真的懷了三寶，唯一擔心的是Max小小心靈無法承受，因為大兒子愛吃醋，只能盡量抽時間跟兒子獨處，開心又為難的矛盾心情表露無遺。

隋棠IG全文：

剛看到這三年前拍的廣告忍不住笑出來，因為三年後的自己還像照片裡一樣天天在洗小baby。我這彷彿掉進時間無窮迴圈的三年。。。。。。。。。。。。。
#嬰兒真的是最強大的快樂載體
#耽溺於家庭生活的女明星
#阿內甘丟

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關鍵字

隋棠, TONY, MAX, LUCY, Olie

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