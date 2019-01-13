Mia、咘咘「閨蜜髮型」逛圓山花博公園！　開玩具車「超殺眼神」萌炸

記者潘慧中／綜合報導

楊銘威跟方志友結婚3年多，育有女兒Mia和兒子Sunny，由於私底下和修杰楷賈靜雯夫婦交情不錯，兩家子的小孩常玩在一塊，12日在Instagram限時動態上傳女兒和咘咘一起玩紙飛機的畫面，萌度破表！

▲咘咘常和Mia玩在一塊。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）



影片背景似乎是在圓山站神農市場前的廣場，民眾低頭滑手機、放空走路，好像沒發現小小星二代正在旁邊玩耍，可以看到咘咘穿著紅色小帽T、雙色貼身褲，個子明顯長高了不少。Mia則是身穿粉紅背心內搭條紋上衣，兩個小朋友都紮起馬尾，同步朝著掌鏡者的方向丟紙飛機，玩得不亦樂乎。

▲▼咘咘和Mia在圓山花博公園玩耍。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）



有趣的是，楊銘威帶Mia、Sunny轉移陣地去玩開車的設施，女兒脫下背心，架勢十足地載著弟弟，有模有樣地抓起方向盤，眼神超殺超可愛，一旁的弟弟緊抓著車門、一副就要哭出來的模樣，逗得爸爸笑說：「弟弟撐著點！」超Q萌照也逗樂了不少網友。

▲▼Mia開車載弟弟的眼神超殺，不禁讓網友嘴角失守。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

