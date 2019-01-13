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沒訂餐廳惹火女友！　綠茶覺得煩：有位子就坐，不然就換別家啊

記者潘慧中／綜合報導

綠茶（林埈永）2003年曾和小鬼、Junior組成「丸子三兄弟」紅極一時，近日難得提起戀愛往事，他透露曾經有任女友因為他沒事先訂好餐廳而發火，「但我覺得去到那邊，只要有座位坐就可以了。」

▲▼綠茶沒先訂餐廳惹火女友！（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲綠茶認為有位子就坐，不然就換別間餐廳。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

綠茶在《單身行不行》透露女生實在很愛叫男生先訂餐廳，對此他十分不解，面對眾來賓說這是禮貌，他卻認為只要有位子即可，「一定會有（位子）的，我們的認知是會有（位子）。」如果真的沒座位就換別家餐廳。

▲▼綠茶沒先訂餐廳惹火女友！（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼綠茶不解為何要先訂餐廳。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼綠茶沒先訂餐廳惹火女友！（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

女友曾因此忽然生氣，「就因為我沒有訂好餐廳」綠茶說道。他解釋有時候訂位不一定訂得到、甚至還要候位，「所以我覺得很煩，那我們就乾脆到現場去，有位子坐就坐，要不然就換別間餐廳。」

▲▼綠茶沒先訂餐廳惹火女友！（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼綠茶曾因此惹火女友。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲▼綠茶沒先訂餐廳惹火女友！（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

被問到「先訂位不用浪費時間不是很好嗎」，綠茶則解釋他想要好好享受兩人世界，「走一走，看一看，逛一逛也ok啊！」瑤瑤（黃喬歆）表示就算女生相約喝下午茶也都會先預約，對此，他透露如果女友一開始就講清楚「你先幫我全部搞定，我們一起去吃飯」，那他就會照做，主持人有感而發地說：「有些男生不跟他很直白講，他真的不知道妳在想什麼。」

▲約從07：10分開始。（影／取自YouTube／東風衛視）

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