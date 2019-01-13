蔡瑞雪掛號身心科　隱疾纏22年「到了晚上會心悸緊張」

記者潘慧中／綜合報導

「北一女神」蔡瑞雪2017年赴南韓參加選秀節目《偶像學校》，遭淘汰後回台繼續發展YouTuber事業，向來帶給人正能量的她，12日深夜難得在社群網站吐露脆弱的一面，「我從小就是會失眠的人。」直到前天終於看了身心科，準備好好接受治療。

▲蔡瑞雪。（圖／翻攝自Facebook／Snowbaby 瑞雪）



蔡瑞雪回想就讀國小的時候，全家都睡了，只剩下自己在發呆，當時還沒有手機可以滑，只能天馬行空編故事給自己聽，卻還是睡不著，就算睡著也是不停在做夢，「起床時夢也記得很清楚，感覺沒有在睡眠。」

▲蔡瑞雪難得吐露內心脆弱的一面。（圖／翻攝自Facebook／Snowbaby 瑞雪）



長大後，由於工作時間不固定、壓力日漸增加，蔡瑞雪坦言失眠無形中變成生活的一部份，無論身心靈有多疲倦、嘗試過各種容易入睡的方法都沒用，「反而讓睡覺變成一個很焦慮的事情，到了晚上反而心悸緊張自己睡不著。」

▲蔡瑞雪決定好好治療失眠問題。（圖／翻攝自Facebook／Snowbaby 瑞雪）



直到11日才鼓起勇氣掛號身心科，蔡瑞雪決定好好治療這困擾她已久的問題，除了藥物治療，醫生告訴她更重要的是要放鬆身體，比方說睡前做瑜珈等，多少能幫助入睡，許多粉絲聽了她的煩惱後，也紛紛浮出水面替她加油打氣。

蔡瑞雪臉書全文：

我從小就是會失眠的人。

國小的時候全家都睡了，只剩我一個人在發呆，因為那時候沒有手機可以滑，我就腦中編故事，類似給自己講故事，也還是睡不著，就算睡著了也是多夢、清醒夢、起床時夢也記得很清楚，感覺沒有在睡眠。

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長大後事情變多壓力更大，還有工作時間不固定，導致失眠已經是生活的一部分，不管今天多累，或是用盡各種讓自己好睡的方法都沒有用，反而讓睡覺變成一個很焦慮的事情。 到了晚上反而心悸緊張自己睡不著，天亮了會有一種差不多能睡著了的感覺。閉上眼，腦中會浮現很多事情，比起說是思考、更多是雜亂的訊息，不知道你們會不會這樣？

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昨天終於去看了身心科治療失眠

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除了藥物治療以外，更需要的是讓身體放鬆。例如：瑜珈

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