ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡瑞雪掛號身心科　隱疾纏22年「到了晚上會心悸緊張」

記者潘慧中／綜合報導

「北一女神」蔡瑞雪2017年赴南韓參加選秀節目《偶像學校》，遭淘汰後回台繼續發展YouTuber事業，向來帶給人正能量的她，12日深夜難得在社群網站吐露脆弱的一面，「我從小就是會失眠的人。」直到前天終於看了身心科，準備好好接受治療。

▲蔡瑞雪。（圖／翻攝自Facebook／Snowbaby 瑞雪）

蔡瑞雪回想就讀國小的時候，全家都睡了，只剩下自己在發呆，當時還沒有手機可以滑，只能天馬行空編故事給自己聽，卻還是睡不著，就算睡著也是不停在做夢，「起床時夢也記得很清楚，感覺沒有在睡眠。」

▲▼蔡瑞雪掛號身心科（圖／翻攝自Facebook／Snowbaby 瑞雪）

▲蔡瑞雪難得吐露內心脆弱的一面。（圖／翻攝自Facebook／Snowbaby 瑞雪）

長大後，由於工作時間不固定、壓力日漸增加，蔡瑞雪坦言失眠無形中變成生活的一部份，無論身心靈有多疲倦、嘗試過各種容易入睡的方法都沒用，「反而讓睡覺變成一個很焦慮的事情，到了晚上反而心悸緊張自己睡不著。」

▲▼蔡瑞雪掛號身心科（圖／翻攝自Facebook／Snowbaby 瑞雪）

▲蔡瑞雪決定好好治療失眠問題。（圖／翻攝自Facebook／Snowbaby 瑞雪）

直到11日才鼓起勇氣掛號身心科，蔡瑞雪決定好好治療這困擾她已久的問題，除了藥物治療，醫生告訴她更重要的是要放鬆身體，比方說睡前做瑜珈等，多少能幫助入睡，許多粉絲聽了她的煩惱後，也紛紛浮出水面替她加油打氣。

蔡瑞雪臉書全文：

我從小就是會失眠的人。
國小的時候全家都睡了，只剩我一個人在發呆，因為那時候沒有手機可以滑，我就腦中編故事，類似給自己講故事，也還是睡不著，就算睡著了也是多夢、清醒夢、起床時夢也記得很清楚，感覺沒有在睡眠。
-
長大後事情變多壓力更大，還有工作時間不固定，導致失眠已經是生活的一部分，不管今天多累，或是用盡各種讓自己好睡的方法都沒有用，反而讓睡覺變成一個很焦慮的事情。 到了晚上反而心悸緊張自己睡不著，天亮了會有一種差不多能睡著了的感覺。閉上眼，腦中會浮現很多事情，比起說是思考、更多是雜亂的訊息，不知道你們會不會這樣？
-
昨天終於去看了身心科治療失眠
這是第一天，想陪失眠的朋友們一起睡好，分享給你們。
除了藥物治療以外，更需要的是讓身體放鬆。例如：瑜珈
-
其實歐巴是一隻白博美，卻變成米色了。

推薦閱讀

兒子3天沒大號　徐小可「溫度計引便」結果「被阿Ben罵到臭頭」！

Mia、咘咘「閨蜜髮型」逛圓山花博公園！　開玩具車「超殺眼神」萌炸

女神出關「101喝下午茶」！　0偽裝被拍…網巧遇驚呆：本人超美

白家綺「超明顯6月大肚」現形！　鏡頭往下…網看傻：太誇張了

大女兒難產、小女兒急產…　許維恩二姊連2胎「沒了半條命」！

瑤瑤第一次去迪士尼就大哭！　「換得一家溫飽，但真的錯過太多」

孫安佐親表姊罕見曝光！　「白肌大眼」根本戴假髮的他

以為新郎新娘是臨演！　依依曝被求婚「驚悚過程」：這樣對嗎

吳兆絃：找到失散多年的姊妹了！　「混血五官」根本長一樣

Albee范乙霏遠雄尾牙「深V掉半球」！　搭檔張立東：我們是神鵰俠侶

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李榮浩搭高鐵遺失iPad！　深夜急PO文…求拾獲者「不要發出來」

小鬼「高鐵緊抱女神」被拍！　趴胸畫面曝光…網友全暴動

秦嵐撩起裙子…「超驚人高跟鞋」意外曝光　網一看嚇呆：踩高蹺？

「霸凌者燒死我的爸媽⋯」　高中少女報復同學血染雪地

周子瑜結束5天台灣假期！　「手上全是伴手禮」滿載回韓

《玩很大》試用期滿！小鬼卡關突爆「可能我被換掉」　網錯愕：真要走？

無尊砸百萬參戰飲料店　面子超大「根本綜藝大集合」

馮紹峰「窮追不捨」打動趙麗穎！　公開追愛2秘訣：這是最大智慧

泱泱崩壞照曝光…白癡公主「只看到胸」揭邪惡視角　網全歪樓：被輾壓了

17歲少女泡湯被揭「家醜房事」！醫幫她驗出2條線　表哥定格狂冒汗

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡瑞雪, 偶像學校, 北一女神, snowbaby

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 蔡瑞雪掛號身心科　隱疾纏22年「到了晚上會心悸緊張」
  2. 呂珍九袒胸長大了！《成為王的男人》自由切換孤傲皇上與光燦戲子
  3. 郭書瑤「公主婚紗照」曝光！蕾絲雕花封胸　釣出求婚海：嫁給我吧
  4. 余筱萍「專吃棒棒堂男孩」！　李懿聽名字驚：很帥耶
  5. Mia、咘咘「閨蜜髮型」逛圓山花博公園！　開玩具車「超殺眼神」萌炸
  6. 男人夢想神位！「左邊迪麗熱巴，右邊古力娜扎」　他讓男粉崩潰了
  7. 《天空之城》SKY代表意義公開！拍攝地是真的豪宅社區
  8. 瑤瑤第一次去迪士尼就大哭！　「換得一家溫飽，但真的錯過太多」
  9. 「訂房先生」真實身分曝光！威廉王子學弟　擊敗8萬人演《變形4》
  10. 白冰冰《來去高雄》MV整碗捧走！　韓國網紅「看到自己出現」傻眼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366