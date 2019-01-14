「熊熊已婚」網瘋傳影片曝光！　密藏1年多…她鬆口回應了

娛樂中心／綜合報導

熊熊（卓毓彤）個性活潑、體態前凸後翹，內外兼具的好形象讓她成為不少網友的理想型，沒想到，近日意外被韓媒爆出已婚1年多，透過友人輾轉得知此事後，至今仍單身的她也發聲回應了。

▲熊熊是不少男人的理想型。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）



韓媒《격한공감TV》最近剪輯了一支關於熊熊的影片，介紹對方在台灣被評選為美胸女神、有高達70多萬按讚粉絲，並進一步描述女神不但是不到160公分的小隻馬美女，且擁有G罩杯的豐滿上圍，引起不少韓網友稱讚：「是韓國罕見的美胸！」

▲▼熊熊受到韓媒關注。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie、YouTube／격한공감TV）



格外引起討論的是，韓媒誤會熊熊是有夫之婦，對此，女神向《三立新聞網》大笑回應：「重點我老公在哪？是宋仲基嗎？」因此，粉絲們不用心碎了，因為她不但未婚甚至仍是單身狀態，「我現在比較需要的是徵婚報導。」

雖然擁有女孩稱羨的火辣身材，熊熊表示曾因此飽受困擾，甚至感到自卑，她透露胸部在國中急速成長，「當時還覺得這不是我的身體。」一度看到鏡子還會哭。不過長大後，她學著接受自己的身體，並且喜歡它，也變得更有自信。

▲▼熊熊身材嬌小，比例卻非常好。（圖／翻攝自Facebook／熊熊 Bear Genie）



事實上，熊熊的身高只有155公分，因為體重一增加就會先胖臉、再加上G罩杯的豐滿上圍，視覺上格外容易顯胖，於是，控制體重便成了一大課題。飲食方面，應該是受媽媽影響的關係，吃東西一向養生，喜歡吃青菜、水果、蛋、牛奶，不吃重鹹、重辣，也不愛吃甜食，更不愛喝飲料，冰品尤其忌口，不但對女生的生理狀況較為不好，也會影響代謝。