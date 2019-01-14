宇珊「胸肚2條肉色布」喝喜酒！　表弟結婚High翻：我是搶風頭表姐

記者潘慧中／綜合報導

Popu Lady宇珊常與粉絲分享生活點滴，卻鮮少曝光家人的真面貌，13日適逢參加表弟婚禮，對方高大挺拔和高顏值的外貌絲毫不輸藝人，而她得體又不會過於曝露的喝喜酒穿著，同樣引起網友討論。

▲▼宇珊喝表弟喜酒。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）



照片中，可以看到宇珊頂著中分及肩長髮出席婚禮，頭髮側邊別上許多根髮夾，增添幾分古靈精怪的氣息，身穿露肩過膝黑洋裝，胸前和肚子的肉色布料多了設計小巧思，貼身剪裁襯托出S曲線，搭配黑踝靴拉長整體比例，展現纖細的小腿線條。

▲宇珊的喝喜酒穿搭正好襯托出她的好身材。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）



宇珊透露從小就和表弟一起玩到大，看到對方完成人生大事，內心不禁感動萬分，有趣的是，表弟婚禮請來鋼鐵人助陣，讓她頓時有種在環球影城喝喜酒的錯覺。

▲宇珊和表弟從小玩到大。（圖／翻攝自Instagram／shanliu0608）



婚宴結束和一對新人合照時，宇珊嘟起嘴巴、親暱地挽著表弟的手，她開玩笑形容照片的主題就是「搶婚的表姐，我就是那種婚禮影片中照片佔超多又要勾著表弟拍照的搶風頭討人厭表姐。」感覺得出來兩人真的感情很好。

宇珊IG全文：

這張照片的主題：表弟貌似在環球影城舉行婚禮與搶婚的表姐（！？）

#元素很豐富

#我就是那種婚禮影片中照片佔超多又要勾著表弟拍照的搶風頭討人厭表姐

#要幸福一輩子哦