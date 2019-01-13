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未婚懷孕才知《麻辣》男友「0存款還負債」！　一句承諾讓她點頭嫁了

記者潘慧中／綜合報導

吳懷中曾出演《孽子》、第四代《麻辣鮮師》等戲劇，與小龜（郭雅綾）婚後育有一子，目前即將迎來第二胎。小龜最近分享小倆口從交往到結婚的過程，當初未婚懷孕後，兩人決定買鑽戒互許終生，卻覺得越來越不對勁，最後才發現老公不但沒存款、甚至還有負債。

▲▼麻辣男星婚前「0存款還負債」！（圖／翻攝自Facebook／吳懷中的老婆小龜）

▲▼吳懷中和小龜婚後，目前迎來第二胎。（圖／翻攝自Facebook／吳懷中的老婆小龜）

▲▼麻辣男星婚前「0存款還負債」！（圖／翻攝自Facebook／吳懷中的老婆小龜）

小龜在《麻辣天后傳》透露當時和吳懷中交往一個多月後，曾參加了一場藍寶堅尼的聚會，席間有一名新加坡的黃金單身漢似乎對她頗有好感，互留了聯絡方式，男方不久後就送了3束99朵玫瑰花，並進一步詢問：「要不要來新加坡玩？還是我去台灣？」她婉拒表示自己已經有男朋友了。

▲▼麻辣男星婚前「0存款還負債」！（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲小龜當時面對黃金單身漢的追求，依然不為所動。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

等到懷孕3個月、準備結婚前，小倆口看好鑽戒、說好求婚再買來送她，小龜意外發現「這位先生他完全沒有存款，他一個演員、一個居酒屋的老闆，他什麼都沒有。」當下晴天霹靂，她一度覺得天塌下來了，「乾脆不要結這個婚了。」

▲▼麻辣男星婚前「0存款還負債」！（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼儘管吳懷中沒存款，小龜看中他的上進心，最後還是決定嫁了。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲▼麻辣男星婚前「0存款還負債」！（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

然而，當聽到吳懷中保證會好好努力，小龜冷靜過後心想對方真的是很有上進心的人，男方是就算肚子餓、也會把身上僅存的10塊錢掏出來的男人，最後選擇相信對方，事實證明她沒看走眼，男方當時拍完戲後，半夜還去當搬運工，卻從不抱怨自己很累，被問到是否會後悔，她則笑說現在都有第二胎了，「這就是愛情啊！」

▲約從36：49分開始。（影／取自YouTube／麻辣天后傳）

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

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