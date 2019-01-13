劉雨柔「吊襪帶」戰鬥服求愛！　老公冷回「超解High」3個字

記者潘慧中／綜合報導

劉雨柔2017年和職業格鬥選手黃育仁（Jeff Huang）登記結婚，家庭生活幸福有趣，她近日透露有次換了新的沐浴乳，味道非常香，心情不自覺好了起來，興致一來換上戰鬥服向老公求愛，怎料對方只回了一句話，黑人（陳建州）聽了忍不住說：「太解High了！」

▲▼劉雨柔換戰鬥服求愛。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



劉雨柔最近在《上班這黨事》透露，當天洗完澡後覺得狀態實在太好了，「好！今天就要來點不一樣的！我要穿一些性感睡衣，想說可以跟我老公溫存一下。」

▲劉雨柔一開始被老公冷淡對待。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



大膽換上黑色蕾絲睡衣、吊襪帶，劉雨柔從廁所走出來後，一路爬上床，坐在老公裸上身的腹肌，一手壓下對方正在看的書、一手關掉床頭燈，「我想說這樣夠明顯了吧！」沒想到，老公重新打開燈和書疑惑地問：「妳幹嘛？」

▲▼劉雨柔傻眼氣炸。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



劉雨柔雙手一攤頓時傻眼，老公再問：「妳幹嘛？講啊？」原以為這身打扮是很明顯的暗示，再加上她覺得主動說出口太害羞，「怎麼講？8、9點關燈難不成要你睡覺嗎？！」她透露老公看到她的反應才意會過來，對方再往她身上一看說了「哦」就立刻闔上書本，但她已經氣到不行：「滾啦！哦什麼哦！沒有了！」

▲約從09：30分開始。（影／取自YouTube／上班這黨事）