吳兆絃：找到失散多年的姊妹了！　「混血五官」根本長一樣

記者潘慧中／綜合報導

吳兆絃擁有四分之一法國血統，混血美貌令人讚嘆連連，時常分享生活趣事的她，12日在Instagram限時動態興奮寫下：「我終於找到失散多年的姊妹了！」她曬出對方照片透露此刻的心情：「我有點嚇到！」

▲吳兆絃擁有四分之一法國血統。（圖／翻攝自Facebook／吳兆絃）



照片中，可以看到該紅髮少女留著短捲髮，皮膚相當白皙，無論是眼神、挺鼻、輪廓甚至是笑起來的嘴角弧度，幾乎長得和吳兆絃如出一轍，原來她是國外女星Kitana Turnbull，在《波特萊爾的冒險》第二季飾演「Carmelita Spats」一角。

▲▼吳兆絃：「我終於找到失散多年的姊妹了！」（圖／翻攝自Instagram／frances_wu1227）



吳兆絃驚嚇到轉發Kitana Turnbull的照片，並狂問粉絲：「你們覺得她是不是我的雙胞胎？」曬出對方的正面照後，她再度震驚到不能自己：「不行啦！跟我小時候真的好像……。」

▲吳兆絃曬出與Kitana Turnbull的對比照。（圖／翻攝自Instagram／frances_wu1227）



為了讓大家更有畫面，吳兆絃放上自己和Kitana Turnbull的對比照，五官可說是100%神複製，她忍不住驚嘆兩人真的很像，「如果我也把雀斑畫多一點，然後頭髮也這個顏色，可能真的就一模一樣了！」