Albee范乙霏遠雄尾牙「深V掉半球」！　搭檔張立東：我們是神鵰俠侶

記者潘慧中／綜合報導

Albee（范乙霏）口條流利、反應快，成為不少廠商的愛用主持人，近日適逢尾牙季，她11日和張立東共同主持遠雄尾牙，「難得同框，一起主持尾牙真是太開心了！」誠意十足地換上一襲超火辣洋裝，美胸美腿全露，敬業表現讓一票粉絲狂噴鼻血。

▲▼Albee和張立東一起主持遠雄尾牙。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



照片中，可以看到Albee紮起金髮、化上精緻妝容，甜美淺笑融化不少網友，更吸睛的是，她身穿一件桃紅色禮服登場，胸前開深V剪裁蹦出渾圓半球、深邃事業線，閃亮頸鍊一路延伸到深溝，頓時讓人不知該把目光放在哪裡。

▲張立東笑稱和Albee是演藝圈的神鵰俠侶。（圖／翻攝自Instagram／albeefin、leoleo917）



此外，Albee透露張立東自我介紹時說：「我們是娛樂圈的神鵰俠侶。」她不改搞笑個性笑回：「我是女神經，你是鵰的部分嗎？」超機智反應令人佩服。看到台下員工超認真玩dress code，讓她直呼實在太可愛，「88桌大玩跳跳tempo也是有趣極了！」

▲▼張立東和Albee收工後一起吃火鍋慶功。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）



收工後，Albee卸下華服、換上牛仔服飾和主持搭檔一起慶功，張立東在Instagram限時動態拍下她開心的一面，並寫下：「太餓！愛要及時，慶功宴更要及時！馬上吃！」雙方互動再度引發討論。

Albee IG全文：

難得同框 一起主持尾牙真是太開心了

感謝各大企業客戶的厚愛

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阿東：「我們是娛樂圈的神鵰俠侶。」

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「我是女神經，你是鵰的部分嗎？」笑倒。

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同仁們超認真dress code實在太可愛

88桌大玩跳跳tempo也是有趣極了

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新年大快樂，豬年DD賺！

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#不過尾牙最怕撞期了

#連續主持多年的老東家會有感情因為檔期錯過覺得hen桑心