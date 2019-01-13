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瑤瑤第一次去迪士尼就大哭！　「換得一家溫飽，但真的錯過太多」

娛樂中心／綜合報導

郭書瑤（瑤瑤）高中開始打工，最辛苦的時候曾要承擔包括自己在內的3份學費，隨著演藝表現逐漸發光發熱，她回想起第一次單獨出國，前往童年最憧憬的迪士尼樂園，看到花車遊行時竟然忍不住落淚，「那次旅行帶給我不小震撼，從小努力拚搏，換得一家溫飽，但我才驚覺自己真的錯過太多。」

▲迪士尼對瑤瑤來說是個夢想國度。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

郭書瑤最近為《Weddings新娘物語》拍攝婚紗照，只見她把及胸長髮全撥到一側，身穿胸前開深V的馬甲式婚服，突顯纖細腰身，豐滿上圍呼之欲出，她坐上王椅霸氣宣告：「I’m not a queen I’m the king.」顛覆以往的甜美形象。

▲▼瑤瑤第一次去迪士尼就大哭！（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲瑤瑤為雜誌披婚紗。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

霸氣歸霸氣，郭書瑤其實仍保有赤子之心，她向雜誌透露，迪士尼樂園對自己來說是代表希望和歡樂的美好世界，無奈16歲就得扛起家計，遲遲沒有機會去迪士尼，「自己是個沒有童年的早熟女孩…生活裡只有打不完的工。」直到長大第一次自行踏入這個童話國度，她看遊行的同時忍不住掉下了淚。

▲▼瑤瑤第一次去迪士尼就大哭！（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲瑤瑤16歲扛起家計。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

談起感情生活，郭書瑤雖然大方認愛，對婚姻仍持保留態度，「男友的條件是會逗妳開心的人，老公則是會逗妳開心、還會照顧妳，而且是一輩子的人。」一度以為28歲就會完成人生大事，如今因為參與過不少好姊妹的婚禮，繁瑣的籌備過程讓她心生猶豫。

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