白家綺「超明顯6月大肚」現形！　鏡頭往下…網看傻：太誇張了

記者潘慧中／綜合報導

白家綺和小5歲的吳東諺祕戀2年半後，小倆口去年10月閃電宣布結婚，如今已經懷孕快滿6個月，近況照11日被老公PO上網，平常超藏肚的她終於能明顯看出隆起的肚皮，好身材讓不少網友直呼誇張：「還是好瘦！」

▲▼白家綺身材本來就維持得很好。（圖／翻攝自Facebook／白家綺、吳東諺 Josh Wu）



照片中，可以看到白家綺放下及肩長髮，身穿條紋洋裝，偏貼身剪裁讓S曲線一覽無遺，仍保有孕前的翹臀，即將滿6個月的大肚子終於現形，隨著鏡頭往下拍，四肢卻依然纖細，似乎絲毫沒有其他孕婦所困擾的水腫問題。

▲白家綺大肚終於現形。（圖／翻攝自Facebook／吳東諺 Josh Wu）



吳東諺透露當天早上拍完戲，中午緊接著和白家綺一起工作，收工時發現現場有一面很有婚紗感的牆面，「於是呢……只好放閃一下了。」他深情地牽起老婆的雙手、近距離貼近妻子的臉，曬恩愛畫面讓螢幕一片白，好友陳子玄也留言笑說：「好閃喔！幸福。」

▲白家綺懷孕至今，身形幾乎沒有太大變化。（圖／翻攝自Facebook／白家綺）



白家綺10多年前離婚，育有2個女兒，更背下龐大債務，進演藝圈是為了還千萬債，她曾落淚說：「我是一個對愛情失去信心的人。」一開始並不接受吳東諺的追求，但男方仍苦追她半年，最後把她的名字刺在手上表達決心，才終於打動她的芳心。

吳東諺臉書全文：

今天一早拍完戲

中午再和老婆一起工作

收工時在工作現場被我們找到一面有婚紗feel的牆面～

於是呢⋯⋯只好放閃一下了