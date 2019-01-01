網紅GIno脖子鬧翻拆夥　脖子「改頻道名」遭打臉狂退訂

記者許逸群／台北報導

網紅Gino脖子決裂拆夥！Gino與脖子在2015組團，以「靠北十種人」系列的影片爆紅，不過近來卻被發現，Gino已許久未出現在「Gino脖子」的影片中。脖子日前先是拍影片表示，「我們都有不一樣的人生規劃，所以我們最後走上了不同的道路。」不過Gino的回應則是徹底打臉脖子的說法。

▲Gino脖子鬧翻拆夥。（圖／翻攝YouTube）

Gino昨發布影片「脖子解散真相大公開，別再騙人了」，他表示日前收到許多朋友關心，才曉得脖子拍片說明拆夥的事情。他坦言團隊起先曾為錢吵架，「我們為了錢多錢少爭執，有人甚至想控制錢的去向」，也透露脖子想主導團隊的一切，雖然當時爭論並無結果，但似乎也成為團隊走向解散的開端。

▲▼Gino（下）拍影片打臉脖子。（圖／翻攝YouTube）



原以為只是同於以往的爭執，沒想到Gino過幾天後發現YouTube的密碼被改了，隨後粉絲團的管理員更是變成只有脖子一人。而原先的頻道負責人是脖子，所有收益也都落到了他手裡。Gino拍影片向粉絲坦承這些事，不過在脖子的影片中，脖子只有提到大家規劃不同，草草解釋。

在Gino的打臉影片出來後，脖子立刻在原影片回覆：「看了Gino的影片相信很多粉絲都非常氣憤，但影片中有許多不實的誤導、造謠，針對不實造謠的部分，我感到非常難過與痛心。」不過網友似乎不領情，頻頻洗版指責，甚至為該影片送上了2萬個倒讚。而脖子將「Gino脖子」的頻道變成自己的，此舉也引起退訂潮。