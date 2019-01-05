ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳宗憲為鹿希派破例登《紅白》：很不幸，憲哥跟他爸同人

記者許逸群／台北報導

吳宗憲父子來了！吳宗憲今（5日）與兒子鹿希派一同登上台視《2019超級巨星紅白藝能大賞》小巨蛋演出，率先登台的他改編在《笨小孩》的口白，「聰明的小孩叫Jacky，笨小孩叫什麼呢，叫做鹿希派！」隨後燈光打在彈著鋼琴的鹿希派身上，父子倆接著又一同合唱，當然也不忘讓鹿希派有個人演唱的時間。

▲▼吳宗憲亂入兒子的直播。圖／翻攝自Facebook／鹿希派）

▲吳宗憲今帶鹿希派登上《紅白》。圖／翻攝自Facebook）

吳宗憲先是一連帶來《我會想你》、《真心換絕情》與《笨小孩》，隨後用著歌曲中的經典口白介紹兒子出場。鹿希派彈著鋼琴與吳宗憲合唱《屋頂》、《你比從前快樂》以及《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》，接著在吳宗憲鼓譟全場後，將舞台留給鹿希派，演唱自己的歌曲《Wanna Be》。

吳宗憲一受訪就虧紅隊隊長王少偉，「你今天是來彩排的事嗎？5566不是要開演唱會嗎？」他隨後講出心聲，「我緊張得要死，照理說演唱會前不再參與各種演出。」至於說要退出演藝圈的兒子確定復出了嗎？他則說：「當時要他離開藝能界，我是以憲哥的身份。現在他用音樂改變，是他的爸爸。很不幸的，憲哥跟他爸爸是同一個人。」

鹿希派今用著一襲前衛的造型登台，被誇像是潘瑋柏，吳宗憲則虧說：「是胖版的潘瑋柏，胖瑋柏！」嬉鬧過後，吳宗憲突然一臉正經地說：「前面的我已經幫他擔過了，將來，如果他有任何的錯誤，就是你們三個（指著主持人黃子佼、王少偉與花花）幫我扛！」他接著還與黃子佼即興合唱，足以見兩人的交情。

吳宗憲的兒子鹿希派因在私人社群網站失言引起一連串風波，被爸爸逼退演藝圈，但鹿希派自行宣布明年1月舉辦演唱會，如今父子倆一起登上《2019超級巨星紅白藝能大賞》節目，等同是宣告正式復出。

Angelababy不彎腰「助理蹲地幫脫鞋襪」　網PO證據照開戰！

推薦閱讀

暌違7年《戀愛達人》來了！小S「透視內衣」合體羅志祥

熊熊忍男友偷吃6年　吵架隔天回家⋯小三躺在她床上

網紅GIno脖子鬧翻拆夥　脖子「改頻道名」遭打臉狂退訂

漏網／陳芳語賣力唱跳　台下「熊」熱舞⋯民眾排隊合照

「言承旭不想娶林志玲」　命理師沈嶸：妹有意郎無情

蔡依林《紅白》新歌首唱　最後「這首」讓全場嗨爆

《愛玩客》女星爆遭性騷　男前輩跟進廁所「強抱堵門」

姐姐「字幕與旁白」就讓你高潮　只有謝金燕能做到

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

郁方「上億財產全捐孤兒院」！　3兒女一毛都拿不到：別肖想父母的錢

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

娶了泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」…網瘋狂：超羨慕

郁方「上億財產全捐孤兒院」！　3兒女一毛都拿不到：別肖想父母的錢

交往到結婚9年了！陳乃榮爆：從沒看過琳恩OO

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣！　網放大「邪惡視角」：阿兵哥暴動了

五月天演唱會「鄉民女神」坐台下！點唱「骨灰級神曲」阿信傻了

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫平坦小腹：我8個月了　Sandy傻眼「怎麼可能」

JENNIE爆出戀情後首露面！BLACKPINK拍照全僵在台上

張立東：想妳想到「瘦」不了！　接送Albee范乙霏「車內互動」全被看光

搭經濟艙睡死…隔壁郁方見她驚醒「馬上叫空姐」　暖舉被推爆：人也太好

《水行俠》踢出10強！溫子仁開砲奧斯卡評審：真他X恥辱

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

紅白, 2019超級巨星紅白藝能大賞, 吳宗憲, 鹿希派

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 推特公開賣EXO個資「車牌、住址都買得到」！伯賢看不下去回應了
  2. 吳宗憲為鹿希派破例登《紅白》：很不幸，憲哥跟他爸同人
  3. 《知否》台詞語病超多！網嘲「氣死國文老師」　導演認錯
  4. D社無法跟拍TWICE戀愛？　韓Youtuber揭開「多賢驚人天賦」
  5. 小S外套脫落「裡面穿這樣」！　高清照特寫…網服了：只有妳能駕馭
  6. 許維恩「2019年新髮型」曝光了！　首曬彩色辮子頭…網狂讚帥
  7. 雷／《阿爾罕》恩師賞他2巴掌！玄彬成背叛者　絕望擁吻朴信惠
  8. 《聲林》見面會擠爆千人　許莉潔「有一種悲傷」超催淚
  9. 王心凌8分鐘「17首經典串燒」　王少偉重現《愛你》RAP
  10. 翻出17年前「絕版瞎趴神機」！　大元「小粉紅」狂勾回憶…網：時代眼淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366