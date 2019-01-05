吳宗憲為鹿希派破例登《紅白》：很不幸，憲哥跟他爸同人

記者許逸群／台北報導

吳宗憲父子來了！吳宗憲今（5日）與兒子鹿希派一同登上台視《2019超級巨星紅白藝能大賞》小巨蛋演出，率先登台的他改編在《笨小孩》的口白，「聰明的小孩叫Jacky，笨小孩叫什麼呢，叫做鹿希派！」隨後燈光打在彈著鋼琴的鹿希派身上，父子倆接著又一同合唱，當然也不忘讓鹿希派有個人演唱的時間。

▲吳宗憲今帶鹿希派登上《紅白》。圖／翻攝自Facebook）

吳宗憲先是一連帶來《我會想你》、《真心換絕情》與《笨小孩》，隨後用著歌曲中的經典口白介紹兒子出場。鹿希派彈著鋼琴與吳宗憲合唱《屋頂》、《你比從前快樂》以及《是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我》，接著在吳宗憲鼓譟全場後，將舞台留給鹿希派，演唱自己的歌曲《Wanna Be》。

吳宗憲一受訪就虧紅隊隊長王少偉，「你今天是來彩排的事嗎？5566不是要開演唱會嗎？」他隨後講出心聲，「我緊張得要死，照理說演唱會前不再參與各種演出。」至於說要退出演藝圈的兒子確定復出了嗎？他則說：「當時要他離開藝能界，我是以憲哥的身份。現在他用音樂改變，是他的爸爸。很不幸的，憲哥跟他爸爸是同一個人。」

鹿希派今用著一襲前衛的造型登台，被誇像是潘瑋柏，吳宗憲則虧說：「是胖版的潘瑋柏，胖瑋柏！」嬉鬧過後，吳宗憲突然一臉正經地說：「前面的我已經幫他擔過了，將來，如果他有任何的錯誤，就是你們三個（指著主持人黃子佼、王少偉與花花）幫我扛！」他接著還與黃子佼即興合唱，足以見兩人的交情。

吳宗憲的兒子鹿希派因在私人社群網站失言引起一連串風波，被爸爸逼退演藝圈，但鹿希派自行宣布明年1月舉辦演唱會，如今父子倆一起登上《2019超級巨星紅白藝能大賞》節目，等同是宣告正式復出。