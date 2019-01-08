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啄木鳥爸爸「對家裡虧欠」　《聲林》孫肇谷音樂路辛酸

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》選手孫肇谷日前以一首《浪流連》展現出搖滾靈魂，身為一名木工師傅的他，也在比賽期間經歷老婆生產，從一名老公進階成為爸爸，也被網友稱為「啄木鳥爸爸」。他坦言：「報名參加前有點猶豫，因為工作剛好穩定下來，不過老婆一直很支持我，想說30歲以前再試一次。」

►10月12日起，每週五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼聲林之王,孫肇谷。（圖／記者謝盛帆攝）

▲孫肇谷分享自己的音樂路並不順遂。（圖／記者謝盛帆攝）

現在27歲的孫肇谷，他從高中時期開始接觸樂團，組過許多樂團並到處跑表演，「那段時光是我最難忘的，當學生真的很幸福，沒有後顧之憂，車馬費扣下來都是倒貼的。」靠著街頭藝人執照賣唱，不過因計劃結婚，所以找了穩定的工作，但這回為了夢想再次挑戰，他也坦言：「覺得自己很自私，對家裡虧欠，怕沒有亮眼的成績。」

▲孫肇谷。（圖／ETtoday）

▲孫肇谷在演唱中展現出最純樸的搖滾因子。（圖／ETtoday）

孫肇谷在退伍後靠著打工與街頭賣唱賺取收入，平均每個月只有2萬元左右，「因為太多次『不夠用』的時候，就會想為什麼要這樣子。本來是興趣，後來覺得，唱了3、4個小時怎麼才這些錢，後來的心態都變了，也算是讓自己想通，所以決定找穩定的工作。」

▲▼聲林之王,孫肇谷。（圖／記者謝盛帆攝）

▲孫肇谷坦言覺得參加比賽很自私，也謝謝家人的支持。（圖／記者謝盛帆攝）

孫肇谷每次在節目中的演出總能獲得觀眾回響，他表示自己的練習方式與其他選手不太相同，「比賽當天選手都會一直在練，但我不喜歡在比賽當天練歌，讓喉嚨休息到比賽那一刻再用。」他笑說，每次在上台前一刻都是緊張的，「但音樂聲一下就覺得通體舒暢。」

孫肇谷表示，老婆其實就像是他的音樂老師，「我唱歌比較古板、有鋪陳，她擁有我沒有的，比較感情面的東西。」目前他已從3000人海選進到最後13強，他沒給自己設立最終目標，而是盡力唱好每一次的演出，「希望越前面的名次越好，盡力唱就好。」

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位: https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

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聲林, 聲林之王, 孫肇谷, 啄木鳥爸爸

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