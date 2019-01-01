漏網／陳芳語賣力唱跳　台下「熊」熱舞⋯民眾排隊合照

記者許逸群／桃園報導

歌手Kimberley陳芳語跨年夜在桃園現場擔任倒數後壓軸，她一連演唱數首經典歌曲，讓台下的民眾不捨離去。有趣的是，當她在演唱《心動拍拍》時，她在台上賣力唱跳，而台下也有「一隻熊」跟著音樂節奏熱舞，甚至有民眾跟著她手足舞蹈，最後甚至有許多人排隊搶著合照，場外最吸睛非他莫屬。

▲▼陳芳語演唱，台下熊超搶戲。（圖／年代提供、網友提供）

根據網友透露，該「熊」應只是一般民眾，變裝來到跨年晚會現場與大家同樂，起先還有人以為他應該是桃園市政府的吉祥物，紛紛上前合照，不過隨後又有民眾捕捉到「他」搭乘機場捷運離開。雖然看不到布偶裝裡頭的表情，不過只要一有人靠近，他總是會有各種「POSS」，且即使沒人理會，他也能在一旁踢踢彩帶，或是做出一些賣萌的度做，讓許多人直呼「他也太可愛了吧！」

▲▼散場後，熊的人氣飆升。（圖／網友提供給ETtoday）

漏網的部分除了場外最吸睛，台上的歌手陳芳語也不落人後，在主持人黃子佼與Lulu的請求下，看在眾多民眾不願離去的份上，她也加碼清唱《逆光》，在無任何音樂與伴奏下演唱，完全展現驚人的歌喉，就連來參加桃園跨年的國外民眾都紛紛驚呼「amazing」！

▲「熊」搭捷運回家。（圖／網友提供給ETtoday）